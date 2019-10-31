Лента новостейПредложить новость
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из НовосибирскаРубрика: общество
07.11.2019 13:59
фото Егора Крида из Instagram
Школьницу не пустили за праздничный стол из-за того, что её родители не сдали деньги на пирожные и сок; девочка оказалась фанаткой известного певца, который теперь пытается связаться с ней.
Внимание популярного российского певца Егора Крида привлёк большой скандал, который разразился в новосибирской школе № 183. Об этом сообщает издание PopCake.tv.
Директор исполнителя рассказала, что Егор Крид слышал о случившемся и теперь очень хочет связаться с униженной второклассницей, которая оказалась большой поклонницей творчества певца.
Ранее Сиб.фм сообщал, как школьницу оскорбили прямо на глазах других учеников во время чаепития, потому что её мама не сдала деньги на праздник. Ей не позволили сесть за общий стол, хотя она и принесла угощения из дома. Родители отметили, что произошедшее вызвало психологическую травму у девочки. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в школе, 11 ноября в учебном заведении по факту происшествия свою проверку начнёт прокуратура.
Напомним, 6 ноября после скандала в новосибирской школе запретили чаепития.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное