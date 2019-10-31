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Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска

Рубрика: общество

07.11.2019 13:59

фото Егора Крида из Instagram

Школьницу не пустили за праздничный стол из-за того, что её родители не сдали деньги на пирожные и сок; девочка оказалась фанаткой известного певца, который теперь пытается связаться с ней.

Внимание популярного российского певца Егора Крида привлёк большой скандал, который разразился в новосибирской школе № 183. Об этом сообщает издание PopCake.tv.

Директор исполнителя рассказала, что Егор Крид слышал о случившемся и теперь очень хочет связаться с униженной второклассницей, которая оказалась большой поклонницей творчества певца. 

Ранее Сиб.фм сообщал, как школьницу оскорбили прямо на глазах других учеников во время чаепития, потому что её мама не сдала деньги на праздник. Ей не позволили сесть за общий стол, хотя она и принесла угощения из дома. Родители отметили, что произошедшее вызвало психологическую травму у девочки. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в школе, 11 ноября в учебном заведении по факту происшествия свою проверку начнёт прокуратура.

Напомним, 6 ноября после скандала в новосибирской школе запретили чаепития.

 

Никита Минин

Теги: чаепитие Новосибирск

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сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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