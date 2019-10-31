Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска

фото Егора Крида из Instagram

Школьницу не пустили за праздничный стол из-за того, что её родители не сдали деньги на пирожные и сок; девочка оказалась фанаткой известного певца, который теперь пытается связаться с ней.

Внимание популярного российского певца Егора Крида привлёк большой скандал, который разразился в новосибирской школе № 183. Об этом сообщает издание PopCake.tv.

Директор исполнителя рассказала, что Егор Крид слышал о случившемся и теперь очень хочет связаться с униженной второклассницей, которая оказалась большой поклонницей творчества певца.

Ранее Сиб.фм сообщал, как школьницу оскорбили прямо на глазах других учеников во время чаепития, потому что её мама не сдала деньги на праздник. Ей не позволили сесть за общий стол, хотя она и принесла угощения из дома. Родители отметили, что произошедшее вызвало психологическую травму у девочки. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в школе, 11 ноября в учебном заведении по факту происшествия свою проверку начнёт прокуратура.

Напомним, 6 ноября после скандала в новосибирской школе запретили чаепития.