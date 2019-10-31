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Пламя памяти

Зажечь Вечный огонь в Новосибирске доверили студенту-герою
Рубрика: общество

07.11.2019 19:40

Фото Алексея Чистякова

Вечный огонь  зажгли сегодня на Монументе Славы в Новосибирске. После реконструкции объекта организаторы с точностью повторили события 52-летней давности, когда огонь с авиационного Чкаловского завода доставили на мемориал. 

В столице Сибири в связи с масштабной реконструкцией Монумента Славы пришлось на несколько месяцев погасить Вечный огонь, однако после окончания работ символ памяти не просто вернули на место, а в точности повторили маршрут следования огня в 1967 году. Вместе с тысячами новосибирцев за церемонией наблюдала корреспондент Сиб.фм. 

Вечный огонь, который сегодня зажгли на главном мемориальном комплексе сибирской столицы, проделал длинный путь. Накануне, 6 ноября, частицу огня от Могилы неизвестного солдата в Москве поместили в специальную капсулу и самолётом доставили в Новосибирск. А уже утром лампу с Вечным огнём поместили на бронетранспортёр и провезли через весь город — от авиационного завода имени Чкалова до Монумента Славы. Именно здесь, в «кузнице» легендарных «ЯКов», 6 ноября 1967 года от пламени печи впервые был зажжён символ памяти. Сегодня только по дорогам Новосибирска огонь преодолел около 13 километров, увидеть его могли в разных районах города. 

На мемориале огонь ждали тысячи людей — к полудню здесь собрались пенсионеры, молодёжь, люди среднего возраста. Кто-то пытался увидеть происходящее через широкие спины военных, державших «коридор» с красной дорожкой на завершающем пути огня, но большинство не отрывали глаз от установленных на боковых аллеях больших экранов. Трансляция началась, когда к скверу подъехал БТР и военные, чеканя шаг, понесли частицу огня к чаше. Воцарившуюся тишину нарушали только звуки «обратного отсчёта» — одна за другой, секунды приближали главный эпизод церемонии.  

Новосибирский студент Иван Жендоренко, спасший людей из пожара два года назад, тогда не волновался так, как сегодня. Парню выпала честь зажечь Вечный огонь на Монументе Славы и, по сути, стать связующим звеном между героями прошлого, чьи имена навечно выгравированы на огромных пилонах мемориала, и героями настоящего. 

«Не считаю себя героем, не понимаю вообще, почему меня выбрали. Позвонили неделю назад и сказали, что мне предстоит такая миссия», — говорил молодой человек, пытаясь спрятать растерянность. Тысячи глаз, десятки объективов фото и телекамер — любой почувствует себя неуютно. Вот и Иван признался: за несколько секунд до того, как он поднёс факел с огнём к чаше, думал только о том, как не забыть слова торжественной речи, и переживал, что вокруг огня оказалось много операторов и фотографов — из-за них пробраться к месту было сложно. 

«На репетициях такое не предусматривалось», — признался парень. 

Впрочем, со стороны помехи не были заметны. В толпе обсуждали мастерство военного оркестра и выправку караула, хвалили организаторов за розданные всем желающим красные гвоздики и ругали пронизывающий ветер. 

«Интересно, а в 67-м также было?», — спросил внук-подросток у деда в фетровой шляпе. «Также, только мы моложе были», — ответил пожилой мужчина. 

На самом деле, отличий можно было найти много. Начиная видеопоздравлением губернатора Андрея Травникова, которое новосибирцам показали на больших экранах, заканчивая дроном, непрерывно снимавшим происходящее с неба. Но техническая сторона — не главное в этой истории. 

«Главное — наша память. 634 тысячи человек ушли на фронт, более 200 тысяч — не вернулись. Наша земля дала стране 372 Героя Советского Союза, шесть из них получили награды дважды, Александр Иванович Покрышкин — трижды Герой Советского Союза, почётный житель Новосибирска. Дату зажжения Вечного огня вместе с ветеранами мы выбрали не случайно: в 1941 году в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции по Красной площади прошли полки, защищавшие сердце нашей страны. В этом параде участвовали воины-сибиряки. Многих из них уже нет рядом с нами. Но мы, зажигая этот Вечный огонь, храним память о погибших в наших сердцах. Мы поручаем грядущим поколениям молодых ребят на Посту № 1 здесь, на Монументе Славы, беречь этот Вечный огонь», — сказал на церемонии  мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Необходимость повторно зажигать Вечный огонь возникла после того, как в столице Сибири начали реконструкцию Монумента Славы. Пока здесь шли ремонтные работы, подачу газа к чаще впервые за 52 года пришлось выключить. За лето и пару осенних месяцев Мемориал заметно преобразился — здесь заменили тротуарную плитку, установили пандусы, отреставрировали пилоны, поставили камеры наблюдения и новое освещение. Озеленить территорию и установить скамейки, урны, навигационные таблички власти обещают весной — благоустройство нужно завершить к 75-летию Победы, которое страна отметит в 2020 году. 

«Новосибирск стал одним из первых городов России, который принял эстафету празднования юбилейной даты. От лица поколения ветеранов, я хочу поблагодарить всех, кто тогда, в тяжёлые послевоенные годы создавал Монумент Славы, и тех, кто сегодня прилагает усилия для его реконструкции», — обратился к новосибирцам ветеран Великой Отечественной войны Пётр Горьковский. Он добавил: «Главное моё пожелание будущим поколениям — помнить прошлое и … чтобы не понадобилось больше строить в России такие монументы».

На пилонах новосибирского Монумента Славы выгравированы имена 30 тысяч павших воинов. За фамилией каждого — история подлинного подвига и героизма, которые должны передаваться из поколения в поколение, — считает председатель городского совета депутатов Дмитрий Асанцев. 

«Всех пришедших сюда сегодня переполняет чувство гордости и благодарности людям, чьи имена вписаны в эти пилоны. Благодарности за их великое мужество в борьбе за свободу страны. Они отстояли великую державу, поэтому наш долг, долг молодых — чтить память, хранить традиции и следить за Вечным огнём на Монументе славы», — сказал Асанцев.  

Несмотря на сильный ветер, новосибирцы не спешили покидать монумент даже после окончания митинга. Очередь из желающих возложить цветы к Вечному огню растянулась на десятки метров. Пенсионеры поднимали воротники пальто, подружки-подростки отшучивались — «сейчас до огня доберёмся, теплее станет». Согревало, похоже, и праздничное настроение.

«Ой, это было так классно, что даже мурашки по коже пробежали! Когда солдаты несли огонь в колбе по красной дорожке, все замерли», — сказали школьницы Юлия и Соня. 

Фархана Тухватуллина призналась — сегодня не могла сдержать слёз. Через несколько дней женщина отметит 81-летие, ужасы войны она помнит, как сейчас.

«Голод, холод, три дня без куска хлеба и прогулки в одних лаптях по снегу. Вот так у нас было в Башкирии. Разве такое забудешь? Поэтому для меня Вечный огонь — это огонь в груди. Он хоть и обжигает больно, но при этом не даёт превратиться в кусок бесчувственного льда», — поделилось впечатлениями женщина.

Ещё одна сибирячка, Августа Фёдоровна, похвалила организацию церемонии. «Здорово, красиво, торжественно, дух захватывало — это правда», — сказала она. 

Оценил мероприятие и ветеран Евгений Минибаев, который пришёл на Монумент Славы с супругой. 

«Я здесь праздновал двадцатилетие Победы! Тут столько народу было — ужас! Но тогда это, в основном, были ветераны, люди в орденах. Гармошки играли, пели все. Сейчас пожилых меньше. Но что радует — молодые не пропускают такие события. Видели, сколько ребят и девчат пришло? Душа радуется!», — поделился пенсионер. 

Монумент Славы в Новосибирске всегда был центром притяжения людей, для которых патриотизм — не пустой звук. А значит после масштабной реконструкции и повторного зажжения огня желающих посетить это знаковое для каждого сибиряка место станет ещё больше. 

 

Мария Машанова

Теги: Вечный огонь Монумент Славы Новосибирск

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