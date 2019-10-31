Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Несколько буханок хлеба выпали из машины на проезжую часть в Новосибирске; очевидцы задаются вопросом – попадет ли этот хлеб на прилавки магазинов?

Возле кинотеатра «Космос» на глазах у прохожих из автомобиля на дорогу посыпались хлеб, об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Водитель грузовика не растерялся. Заметив, что ценный груз покидает кузов, остановился и собрал хлеб на глазах у изумленной публики.

«Даже не отряхнув хлеб, принялся складывать его обратно. Хочется верить, что он не отвезёт его в магазин», — поделился эмоциями автор сообщения.

На инцидент люди отреагировали по разному:

"Быстро поднятое не считается упавшим", — писали одни.

"У кого на работе ЧП не бывает?", — с пониманием отнеслись другие.



"А если бы отряхнул? Претензии бы не было?", — задавали вопросы уже автору.

Куда поехал дальше хлеб — не известно.

Напомним, 22 октября жительница Новосибирска нашла в булке хлеба металлическое кольцо.