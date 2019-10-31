Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка
Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами
«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском
Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Хлеб выпал из грузовика на дорогу в НовосибирскеРубрика: общество
07.11.2019 19:42
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Несколько буханок хлеба выпали из машины на проезжую часть в Новосибирске; очевидцы задаются вопросом – попадет ли этот хлеб на прилавки магазинов?
Возле кинотеатра «Космос» на глазах у прохожих из автомобиля на дорогу посыпались хлеб, об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Водитель грузовика не растерялся. Заметив, что ценный груз покидает кузов, остановился и собрал хлеб на глазах у изумленной публики.
«Даже не отряхнув хлеб, принялся складывать его обратно. Хочется верить, что он не отвезёт его в магазин», — поделился эмоциями автор сообщения.
На инцидент люди отреагировали по разному:
"Быстро поднятое не считается упавшим", — писали одни.
"У кого на работе ЧП не бывает?", — с пониманием отнеслись другие.
"А если бы отряхнул? Претензии бы не было?", — задавали вопросы уже автору.
Куда поехал дальше хлеб — не известно.
Напомним, 22 октября жительница Новосибирска нашла в булке хлеба металлическое кольцо.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка
Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами
«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском
Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное