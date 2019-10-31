Как и за что можно получить налоговый вычет?

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Новосибирцы, как и все россияне, могут вернуть часть уплаченных государству налогов.

При определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) налогоплательщик имеет право на получение следующих налоговых вычетов:

• стандартные налоговые вычеты – в соответствии со статьёй 218, предоставляются различным категориям граждан;

• социальные налоговые вычеты, согласно статье 219 НК, на сумму расходов, например, на лечение, обучение, софинансирование пенсии и прочее;

• инвестиционные налоговые вычеты, применяемые к некоторым операциям с ценными бумагами и по индивидуальным инвестиционным счетам на основании статьи 219.1;

• имущественные налоговые вычеты в связи с продажей имущества, приобретением жилья и уплатой процентов по ипотечным кредитам (ст. 220 НК РФ);

• налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами (ст. 220.1 НК РФ);

• налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК РФ);

• профессиональные налоговые вычеты, на получение которых имеют право адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели и т. д. (ст. 221 НК РФ).

Самым популярным среди налогоплательщиков является имущественный налоговый вычет при приобретении жилых домов, квартир, осуществлении строительства жилья.

Такой вычет предоставляется в размере фактически произведённых налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории России одного или нескольких объектов имущества. Лимит трат, на которые распространяется вычет, составляет 2 000 000 рублей, а максимальная сумма возвращаемых средств – 13 % от этой суммы. То есть максимальный размер вычета равен 260 000 рублей.

В список возможных трат входят жилые дома, квартиры, комнаты или доли в них, земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, и земельные участки, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.

Если для приобретения указанного имущества налогоплательщик использовал целевые кредитные средства, то он может воспользоваться вычетом на расходы по погашению процентов по таким займам на 3 000 000 рублей, то есть не более 390 000 рублей (3 000 000 x 13 %).

Важно знать, что вычет предоставляется только в размере, не превышающем уплаченный за соответствующий год налог на доходы физических лиц.

Налогоплательщик вправе выбрать способ получения вычета:

- при подаче декларации по форме 3 НДФЛ по окончании соответствующего года.

- до окончания года при его обращении с письменным заявлением к работодателю при условии подтверждения права на имущественные налоговые вычеты налоговым органом по установленной форме. В этом случае работодатель не будет удерживать НДФЛ на сумму представленного вычета.

При этом предусмотрены две схемы:

1) ежегодно подавать декларацию по форме 3 НДФЛ и получать вычет единовременно за предыдущий год;

2) подать декларацию один раз, предоставить работодателю справку о сумме налогового вычета, после чего работодатель не будет удерживать НДФЛ на указанную сумму.

Более подробную информацию по вычетам, которыми можете воспользоваться именно Вы, можно получить, обратившись в наш офис.



Татьяна Брылёва

исполнительный директор Агентства юридических и бухгалтерских услуг «Открытие» Автор