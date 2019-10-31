Кинотеатр "Люксор" закрылся в Новосибирске

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Кинотеатр "Люксор" закрылся в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
07.11.2019 19:07
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Известный кинотеатр работал в ТЦ «Галерея Новосибирск» пять лет; в руководстве не объяснили причин закрытия.
Закрылся популярный новосибирский кинотеатр «Люксор». Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. О закрытии владельцы новосибирской франшизы «Люксора» объявили в официальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".
«Кинотеатр "Люксор" больше не работает. Спасибо, что были с нами», — сообщили в паблике.
Подробных комментариев Сиб.фм получить не удалось — телефон кинотеатра уже недоступен. Кинотеатр «Люксор» работал по франшизе в Новосибирске с 2015 года в торговом центре «Галерея Новосибирск».
Напомним, в августе за Затулинке вновь открылся кинотеатр «Рассвет».
Эмиль Фукс
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