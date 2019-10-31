Кладбище с могилами ветеранов войны сгорело под Новосибирском

Фото со страницы газеты «Степная нива»

На территории села Курск Баганского района во время пожара сгорело кладбище; ЧП произошло ещё 4 октября.

Захоронения ветеранов Великой Отечественной войны пострадали на территории Андреевского сельсовета Баганского района. В бывшем селе Курск, в котором на данный момент никто не живёт, сгорело кладбище. ЧП произошло ещё в начале октября, однако известно о нём стало сейчас. Об этом сообщает районная газета «Степная нива».

Кладбище сгорело из-за степного пожара, несмотря на усилия сотрудников местной администрации, пожарного поста и добровольцев. По словам главы Андреевского сельсовета Татьяны Ветровской, как только стало известно о возгорании, были оповещены спасатели.

«Уже поздним вечером общими усилиями нам удалось справиться со стихией, но, несмотря на ров, сухая трава на территории кладбища выгорела. Человеческих жертв нет», – рассказала глава администрации села Андреевского.

Женщина заверила, что накануне празднования 75-летнего юбилея Победы по периметру кладбища будет дополнительно сделана опашка. Также они обращаются к родственникам похороненных в бывшем селе Курск с просьбой помочь навести порядок на могилах.

Сейчас кладбище находится в ужасающем состоянии – обгоревшие кресты, повреждённые памятники. По действующему законодательству за состояние кладбища отвечает местные власти. Тем не менее, уже нашлись добровольцы, которые готовы приехать весной на Курское кладбище и навести порядок на заброшенных могилах.

Напомним, 17 сентября на мемориале в Барабинске произошёл пожар, огнём повреждены таблички с именами погибших воинов.