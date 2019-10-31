Власти не смогут запретить новосибирцам митинговать возле мэрии и областного правительства

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В России митингующие смогут устраивать шествия возле зданий, в которых располагаются органы власти; ранее действующие основания для отказа в проведении пикетов теперь незаконны.

Конституционный суд Российской Федерации запретил региональным властям препятствовать проведению митингов, пикетов и акций, запланированных в непосредственной близости от зданий, в которых расположены органы власти. Об этом сообщили «Ведомости». В суде признали такой запрет неконституционным.

Также региональные власти больше не смогут использовать при отказе в проведении митингов и пикетов такие причины, как «создание помех транспорту» и «затруднения доступа к объектам социальной инфраструктуры». Согласно позиции суда, эти издержки не могут служить веской причиной для отказа.

Поводом для вынесения такого решения стала жалоба жительниц республики Коми, которым в 2017 году не согласовали акции в центре Сыктывкара. Региональные власти, принимая решение, ссылались на местный закон, определяющий место проведения митинга не ближе чем в 50 метрах от зданий госорганов.

Заявители доказали, что федеральный закон о митингах не содержит таких формулировок. Суд обязал внести изменения в региональный закон Республики Коми «О проведении публичных мероприятий».

«Компетентные органы обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для легального проведения митингов и пикетов в избранном организаторами месте и в запланированное время, а не пытаться изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий», – говорится в опубликованном постановлении суда.

По мнению специалистов, этот прецедент приведёт к изменению местного законодательства в разных регионах России.

Напомним, 31 октября на митинг вышли военные пенсионеры Новосибирска.