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Рубрика: общество

08.11.2019 06:44

фото PIXABAY.COM

Найти спутника жизни – задача не из лёгких. Редакция Сиб.фм собрала вместе несколько советов, которые помогут вам как можно быстрее надеть заветное колечко на безымянный палец.

Прежде всего, активно ищите потенциального жениха. Каким должен быть ваш супруг? Если вы знаете ответ на этот вопрос, то вы также знаете, где его искать. Небольшой тюнинг (чтобы выглядеть максимально привлекательно) и вперёд на поиски. Всегда есть шанс встретить свою любовь в случайной ситуации: подойти посоветоваться в продуктовом магазине или спросить мнение на выставке.

Берите дело в свои руки и не пускайте всё на самотёк. Чаще намекайте о своих намерениях надеть свадебный наряд, будьте общительны и не стесняйтесь прямо говорить о своих желаниях.

И наконец, не теряйте драгоценное время на аферистов, альфонсов, мужчин с зависимостью и вечных холостяков.

Напомним, 7 ноября Сиб.фм рассказывал, как приучить ребёнка-школьника готовить. 

 

Никита Минин

Теги: Лайфхак свадьба

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего солдат Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро и удачно выйти замуж

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 ноября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцы

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит Госдума

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Пламя памяти

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Кинотеатр «Люксор» закрылся в Новосибирске

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка

вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

Размер инвестиционного портфеля в АПК Новосибирской области превысил 60 миллиардов рублей

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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