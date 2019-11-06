Лайфхак дня: как быстро и удачно выйти замуж

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Найти спутника жизни – задача не из лёгких. Редакция Сиб.фм собрала вместе несколько советов, которые помогут вам как можно быстрее надеть заветное колечко на безымянный палец.

Прежде всего, активно ищите потенциального жениха. Каким должен быть ваш супруг? Если вы знаете ответ на этот вопрос, то вы также знаете, где его искать. Небольшой тюнинг (чтобы выглядеть максимально привлекательно) и вперёд на поиски. Всегда есть шанс встретить свою любовь в случайной ситуации: подойти посоветоваться в продуктовом магазине или спросить мнение на выставке.

Берите дело в свои руки и не пускайте всё на самотёк. Чаще намекайте о своих намерениях надеть свадебный наряд, будьте общительны и не стесняйтесь прямо говорить о своих желаниях.

И наконец, не теряйте драгоценное время на аферистов, альфонсов, мужчин с зависимостью и вечных холостяков.

Напомним, 7 ноября Сиб.фм рассказывал, как приучить ребёнка-школьника готовить.