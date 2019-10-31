Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

фото Людмилы Кондратьевой

Больше суток животное находилось в тяжёлом состоянии; сейчас молодой организм справляется с травмой.

Жительнице Барнаула Людмиле подбросили лисёнка, которому капкан раздробил лапы. Об этом сообщает группа «Организация помощи диким животным, Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лисёнок попал к нам не случайно. Друзья знают, что любим мы всякую живность, и что вылечить сможем. Вот и подкинули обессилевшего, потерявшего много крови с двумя раздробленными капканом лапками лисёнка. Задача оказалась не из лёгких», – пишет Людмила.

Ветеринары «поправили» ампутированные лапки и оставили животное в клинике, чтобы понаблюдать за его состоянием. Лисёнок сутки был в достаточно тяжёлом состоянии, но молодой организм справляется с травмой: зверь уже идёт на поправку.

Напомним, 23 октября жители Бердска рассказали об издевательствах живодёров над собаками.