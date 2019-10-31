Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринарыРубрика: общество, проиcшествия
07.11.2019 11:21
фото Людмилы Кондратьевой
Больше суток животное находилось в тяжёлом состоянии; сейчас молодой организм справляется с травмой.
Жительнице Барнаула Людмиле подбросили лисёнка, которому капкан раздробил лапы. Об этом сообщает группа «Организация помощи диким животным, Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
«Лисёнок попал к нам не случайно. Друзья знают, что любим мы всякую живность, и что вылечить сможем. Вот и подкинули обессилевшего, потерявшего много крови с двумя раздробленными капканом лапками лисёнка. Задача оказалась не из лёгких», – пишет Людмила.
Ветеринары «поправили» ампутированные лапки и оставили животное в клинике, чтобы понаблюдать за его состоянием. Лисёнок сутки был в достаточно тяжёлом состоянии, но молодой организм справляется с травмой: зверь уже идёт на поправку.
Напомним, 23 октября жители Бердска рассказали об издевательствах живодёров над собаками.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное