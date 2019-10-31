«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

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«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданийРубрика: общество
07.11.2019 11:33
фото с сайта pixabay.com
Работа новосибирского Центра по проблемам домашних животных продолжает вызывать вопросы у активистов, по их словам, в НЦПДЖ чипируют собак без наркоза.
В новосибирском Центре по проблемам домашних животных чипируют собак при помощи бирки на ухе. Как выяснили активисты, процедуру проводят без наркоза. Об этом в социальной сети Facebook рассказала депутат горсовета Наталья Пинус. По её словам, такая процедура болезненна для животных.
«Установка бирок, будучи болезненной для животного процедурой, должна производиться под наркозом, например, одновременно с операцией по стерилизации. Вчера в центре приступили к установке бирок без наркоза нестерилизованным животных... там творилась настоящая вакханалия. Почему это делалось без наркоза?» – добавила Пинус (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
По данным депутата, центр закупил 200 бирок-клипс для работы с бездомными собаками. Их приобрели по системе «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Такая бирка отличается от обычного микрочипа, который вживляют в холку животного – процедура обычно более болезненна.
Последние месяцы Центр по проблемам домашних животных неоднократно попадал в скандальные истории. Зоозащитники называли приют «живодёрней» из-за того, что большую часть собак усыпляли под видом смертельно больных, даже если они были здоровы. Как ранее сообщал Сиб.фм, в середине октября мэр Новосибирска уволил директора НЦПДЖ Андрея Каркавина. Контрольно-счётная палата нашла нарушения в работе центра на 60 миллионов рублей.
По словам депутата горсовета, ситуация с жестоким отношением к животным не изменилась, поскольку всё руководство осталось прежним.
«И снова тишина. Никаких новых назначений нет. Руководит Центром и.о.директора бывший зам Каркавина Виталий Гришаев. Деятельность ведётся в прежнем режиме. Нарушения в деятельности центра продолжаются. Об этом регулярно сообщают представители зоозащитных организаций», – пишет Наталья Пинус.
Напомним, ранее мэр города объяснил, почему уволили директора «живодёрни» Андрея Каркавина.
Эмиль Фукс
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