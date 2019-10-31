Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю ЧудотворцуРубрика: общество
07.11.2019 10:34
фото пресс-службы мэрии Новосибирска
Жители Новосибирска не хотят видеть памятник Николаю Чудотворцу в центре города; скульптуру хотели разместить возле Вознесенского кафедрального собора.
Жители столицы Сибири выступили против появления между Вознесенским собором и цирком памятника Николаю Чудотворцу. Общественные обсуждения проходили с 16 октября по 29 октября на сайте мэрии.
Своё мнение высказали 22 новосибирца: 18 человек проголосовали против строительства, отметив, что памятник «не делает городскую среду лучше» и даже сокращает число парковочных мест. Отдавшие свой голос «за» появление сооружения аргументировали это тем, что скульптура будет способствовать нравственному воспитанию граждан.
«Новосибирск – город учёных. Российская Федерация – светское государство. Я против установки памятника в сквере (или рядом с ним). Если РПЦ считает необходимым установить этот памятник, то пусть делают это на территории соборов/церквей, а не в парках», – высказался новосибирец, считающий, что сооружение не должно появиться на улице Челюскинцев.
«Николай Чудотворец – хранитель нашего города! Дай Бог, удачной постройки», – парирует другой участник обсуждений.
Из-за высказанных противоположных мнений протокол общественных слушаний был направлен для рассмотрения в художественный совет Новосибирска.
Напомним, 28 октября православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное