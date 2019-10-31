«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Жители Новосибирска не хотят видеть памятник Николаю Чудотворцу в центре города; скульптуру хотели разместить возле Вознесенского кафедрального собора.

Жители столицы Сибири выступили против появления между Вознесенским собором и цирком памятника Николаю Чудотворцу. Общественные обсуждения проходили с 16 октября по 29 октября на сайте мэрии.

Своё мнение высказали 22 новосибирца: 18 человек проголосовали против строительства, отметив, что памятник «не делает городскую среду лучше» и даже сокращает число парковочных мест. Отдавшие свой голос «за» появление сооружения аргументировали это тем, что скульптура будет способствовать нравственному воспитанию граждан.

«Новосибирск – город учёных. Российская Федерация – светское государство. Я против установки памятника в сквере (или рядом с ним). Если РПЦ считает необходимым установить этот памятник, то пусть делают это на территории соборов/церквей, а не в парках», – высказался новосибирец, считающий, что сооружение не должно появиться на улице Челюскинцев.

«Николай Чудотворец – хранитель нашего города! Дай Бог, удачной постройки», – парирует другой участник обсуждений.

Из-за высказанных противоположных мнений протокол общественных слушаний был направлен для рассмотрения в художественный совет Новосибирска.

Напомним, 28 октября православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске.