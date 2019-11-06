Новосибирск: события 8 ноября

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Новосибирск: события 8 ноябряРубрика: афиша, общество
08.11.2019 06:01
фото с сайта pixabay.com
Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.
Победители по жизни
В рамках II Новосибирского торгового форума завершаются Первый открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу в номинации «Хлеб в ритейле», Сибирский фестиваль кофе «SibCoffeFest 2019», открытый чемпионат по барменскому искусству «Кубок НАБ-2019» в номинации «флейринг». Победителей и призёров наградит министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Мероприятия состоятся в МВК «Новосибирск Экспоцентр» (улица Станционная, 104, павильон В). Начало в 15:00.
Особенные люди
Состоится пресс-тур, посвящённый оказанию в регионе реабилитационных услуг для детей с особенностями умственного и физического развития. Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов ответит на вопросы представителей СМИ, а также расскажет о внедрении и развитии в регионе системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты центра проведут обзорную экскурсию по учреждению, представят свои ресурсы и поделятся практическими методами повседневной работы с детьми.
Мероприятие пройдёт в ГАУСО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (улица Пожарского, 2а). Начало в 10:40.
Презентация обновлённой лаборатории Новосибирского областного наркодиспансера
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов откроет новую площадку в капитально отремонтированном здании клинической химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер». В лаборатории размещено современное диагностическое и аналитическое оборудование в соответствии с техническими требованиями.
Мероприятие пройдёт в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер» (улица Столетова, 18/3). Начало в 10:00.
Награда для полицейского
Лучшим стал майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску Сергей Стрельченко.
За 9 месяцев 2019 года майором полиции Сергеем Стрельченко раскрыто 20 преступлений, рассмотрено 831 заявление и обращение граждан, выявлено 16 преступлений, составлено 67 административных протоколов. В целях пресечения и предупреждения возможных актов терроризма майором полиции Стрельченко проведено 46 проверок различных объектов.
Мероприятие состоится в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.
Никита Минин
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Лента новостей
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков
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