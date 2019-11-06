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Новосибирский нарколог предложил запретить продажу алкоголя людям до 35 лет

Рубрика: общество

08.11.2019 07:40

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Врач-нарколог из Бердска предложил запретить продажу алкоголя мужчинам младше 35 лет; на женщин запрет не распространяется.

О предложении специалиста повысить возрастную планку, дающую право на приобретение алкоголя, сообщили в издании «Курьер.Среда.Бердск».

Врач-нарколог Константин Фалалеев отметил, что мужчина младше 35 лет с помощью алкоголя пытается разгрузиться, испытывает эйфорию, не задумываясь о последствиях, которые могут быть печальными. 

Преодолевая рубеж в 35 лет, мужчина уже способен сделать осознанный, взвешенный выбор. 

«Человек сформировался и вряд ли уже начнёт пить», – комментирует врач.

К женщинам нарколог относится более снисходительно – не запрещает употребление алкоголя, но и не рекомендует. Специалист считает, что представители слабого пола «достигают зрелости гораздо раньше».

Алкоголизация населения – процесс, с которым можно бороться, считает нарколог из Бердска. В качестве дополнительных мер он предлагает не только возрастные ограничения, но и формирование у общества негативного отношения к алкомаркетам, а также ограничения время продажи спиртных напитков.

Все запреты относятся к злоупотреблениям спиртными напитками. Врач признаёт, что если употребление качественный алкоголь в минимальных количествах – это помогает снимать стресс. 

Напомним, 19 сентября эксперты здравоохранения разрешили пить каждый день. 

 

 

 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область нарколог

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