«Новосибоблфарм» обвинили в махинациях с закупками

фото с сайта pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях компании нарушения закона о конкуренции; госучреждение «Новосибоблфарм» в обход закона закупало препараты у двух поставщиков.

Два дела о нарушении правил конкуренции при закупках в отношении ГКУ «Новосибоблфарм» рассмотрели сегодня, 7 ноября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области. По данным УФАС, в прошлом году крупнейшая государственная организация по поставке препаратов для льготников и медицинских учреждений заключила пять контрактов, нарушающих закон о защите конкуренции.

«Комиссия приняла заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства. В действиях государственного казённого учреждения "Новосибоблфарм" признаки нарушения статьи 16 Федерального закона "о защите конкуренции". Заключались недопустимые антимонопольным законодательством соглашения», – прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе УФАС.

По данным регулирующего органа, «Новосибоблфарм» заключила контракты с компаниями АО НПК «Катрен» и ООО «Фармфорвард» в 2018 году. По закону государственное учреждение не могло закупать один препарат на сумму более 100 тысяч рублей.

Чтобы обойти запрет, «Новосибоблфарм» дробил контракты на несколько частей. Это позволило компании в одном случае оформить три одноимённых контракта на закупку с ООО «Фармфорвард». В другом — два контракта с АО НПК «Катрен». Рассмотрение дела продолжается – окончательное решение комиссия вынесет на следующем заседании.

«Катрен» – один из крупнейших поставщиков фармацевтической продукции в России. Компания работает с 1993 года в Новосибирске. Сейчас «Катрен» поставляет препараты в 85 субъектов России. Выручка компании – более 193 миллиардов рублей. ООО «Фармфорвард» существует с 2013 года. Компания также занимает ведущие позиции в сфере оптовых поставок медикаментов – на сегодняшний день компания «Фармфорвард» выполнила более 4500 госзаказов.

Напомним, 30 октября УФАС оштрафовал федеральный канал за слишком громкую рекламу.