Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске продолжаются массовые проверки документов у иностранцев; рейд начался в торговом доме «Левобережный».

Правоохранительные органы начали проверку документов в торговом доме «Левобережный» в Новосибирске. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди в камуфляже оцепили "Торговый город "Левобережный". Вывели всех из складов, собрали в кучу и проверяют документы», – пишет очевидец.

Рейды по проверке документов у иностранных граждан в Новосибирске начались после конфликта на Хилокском рынке. Тогда из-за драки, которая переросла в перестрелку, депортировали 16 мигрантов-нелегалов.

Напомним, 31 октября сотрудники МВД задержали третьего подозреваемого в деле о вымогательстве денег у работников Хилокского рынка.