Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОНРубрика: проиcшествия
07.11.2019 11:48
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске продолжаются массовые проверки документов у иностранцев; рейд начался в торговом доме «Левобережный».
Правоохранительные органы начали проверку документов в торговом доме «Левобережный» в Новосибирске. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Люди в камуфляже оцепили "Торговый город "Левобережный". Вывели всех из складов, собрали в кучу и проверяют документы», – пишет очевидец.
Рейды по проверке документов у иностранных граждан в Новосибирске начались после конфликта на Хилокском рынке. Тогда из-за драки, которая переросла в перестрелку, депортировали 16 мигрантов-нелегалов.
Напомним, 31 октября сотрудники МВД задержали третьего подозреваемого в деле о вымогательстве денег у работников Хилокского рынка.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное