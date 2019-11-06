Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20

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Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20Рубрика: общество
08.11.2019 07:01
фото Сиб.фм
В выходные новосибирцы почувствуют приближение зимы; что ждать от погоды в конце недели читайте на Сиб.фм.
Синоптики предсказывают, что в конце недели погода сильно испортится: дожди сменятся снегом, а на дорогах образуется гололедица.
По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +2 градуса, пойдёт мелкий дождь. К вечеру столбик термометра опустится до +1. Сильный ветер будет дуть со скоростью 16-19 метров в секунду.
В субботу, 9 ноября, столбик термометра поднимется максимум до -8 градусов. Вечером станет ещё прохладней – до -10 градусов, ночью температура продержится у отметки -12 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 13 метров в секунду.
В воскресенье ожидается похолодание до -20 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 6 метров в секунду. Если верить метеорологам, то одеваться стоит потеплее в эти выходные.
Напомним, 7 ноября синоптики предупредили, что в Новосибирске сильный ветер сменится морозами.
Никита Минин
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