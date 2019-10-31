После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана

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В вооружённом конфликте на рынке Новосибирска участвовали члены ОПГ из Кыргызстана; в Россию для совместной операции по задержанию криминальных авторитетов выезжали правоохранители среднеазиатской страны.

В ходе расследования массовой драки и перестрелки на Хилокском рынке в Новосибирске был задержан член ОПГ Киргизии, об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Перестрелка произошла 7 октября. Было ранено пять человек. В противостоянии с применением огнестрельного оружия принимали участие уроженцы Кыргызстана.

После задержания выяснилось, что к конфликту имеют отношение представители ОПГ «Тамерлан», уроженцы Кара-Суйского района Ошской области. При этом один из авторитетов успел скрыться.

В Новосибирск прибыли представители правоохранительных органов Кыргызстана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Иркутской области в районе железнодорожного вокзала 36-летний подозреваемый был задержан.

«В настоящее время российскими правоохранительными органами устанавливается причастность задержанного лица к другим аналогичным преступлениям. Проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к противоправным действиям у Хилокского рынка г. Новосибирска», – прокомментировали в пресс-службе МВД Киргизии.

Правоохранители отметили, что задержанный гражданин подозревается в вымогательстве и совершении хулиганства в отношении соотечественников.

Напомним, сегодня ОМОН устроил облаву в торговом доме Новосибирска.