Размер инвестиционного портфеля в АПК Новосибирской области превысил 60 миллиардов рублей

Фото правительства Новосибирской области

В Новосибирской области общий объём инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе составляет 63,4 миллиарда рублей; к десяти проектам, перешедшим с прошлого года, в этом году добавилось ещё три.

В Новосибирской области появился первый животноводческий комплекс с роботами для доения. Это стало возможным благодаря новому направлению – «Развитие семейных животноводческих ферм».

Как рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, общий объём инвестиций крупных проектов в АПК Новосибирской области в этом году составляет 63,4 миллиарда рублей.

«Реализация проектов позволит создать 3200 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», – отметил Евгений Лещенко.

На строительство и модернизацию предприятий АПК, развитие логистики и сбыта продукции направлены 13 инвестпроектов. С прошлого года реализуются проекты в сфере животноводства, птицеводства и переработки их продукции, овощеводства. Министр назвал ряд предприятий среди которых «Толмачёвское», «Кудряшовское» и «Кудряшовский мясокомбинат», «ИНД-Сибирь», ПФ «Улыбино», «Сибирская продовольственная компания», «Сады Гиганта». «Сибирская Академия Молочных Наук» реализует один из самых масштабных проектов – строительство сыродельного завода. Предполагается, что его мощность переработки составит 1150 тонн молока в сутки.

Также строительство современного оптово-распределительного центра ведёт компания «РусАгроМаркет». Его площадь – 126 тысяч квадратных метров. Он будет входить в федеральную сеть оптово-распределительных центров, где будут организованы доработка, фасовка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции. Кроме того, здесь будет осуществляться фитосанитарный и ветеринарный контроль, межрегиональное перераспределение сельхозпродукции, таможенное обслуживание внешнеторговых потоков продовольствия.

Реализация трёх новых инвестиционных проектов началась в этом году. Новый комплекс площадью шесть гектаров и производительностью семь тысяч тонн овощной продукции в год стоит тепличный комбинат «Обской». В селе Огнева Заимка Черепановского района приступила к строительству животноводческого комплекса на 3550 голов КРС «Сибирская Нива». В Колыванском районе начато строительство селекционных центров в сфере животноводства и растениеводства ООО «Сибирский».

Евгений Лещенко рассказал о том, что на базе АО «Купинский элеватор» ООО «Трансхимэкспорт» готовит к реализации новый проект. Здесь будет построен маслоэкстракционный завод производительностью до 500 тонн масличных культур в сутки. А также введены в эксплуатацию новые мощности для хранения. Кроме этого в сфере глубокой переработки зерна свой интерес проявляют и другие инвесторы. Это проекты, связанные с производством модифицированного крахмала, аминокислот, биоразлагаемого пластика.

На территории 19 районов области реализуются 109 инвестиционных проектов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. Эти проекты связаны со строительством и реконструкцией животноводческих зданий, зерноскладов, зерносушильных и зерноочистительных пунктов, овощехранилищ.

Как отметил министр, в рамках утвержденной правительством Новосибирской области региональной госпрограммы, начиная с этого года стартовала активная поддержка семейных животноводческих ферм.

«В этом году мы изменили подход к предоставлению субсидий, делая акцент на качество. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 миллионов рублей. Среди них есть знаковый проект, уникальный для Новосибирской области, – это животноводческий комплекс в Куйбышевском районе на 150 голов с установками добровольного доения», – рассказал Евгений Левченко.

Он рассказал, что это современная технология, благодаря которой корова сама сможет подойти к аппарату доения. Подобных технологий нет ни на одном крупном предприятии.

Господдержка инвесторам на территории Новосибирской области предоставляется в рамках регионального закона в сфере регулирования инвестиционной деятельности, а также в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

«Буквально на крайнем заседании Совета по инвестициям Новосибирской области было одобрено три проекта компании "Сибирская Нива" по предоставлению им налоговых преференций по налогу на имущество. Инвесторы пользуются данными мерами, всего за три года сумма составила порядка 1,5 миллиарда рублей», – отметил министр.

Евгений Лещенко рассказал, что по областной госпрограмме предоставляются субсидии на приобретение технических средств механизации сельхозпроизводства. По данному направлению на этот год предусмотрен 1 млрд рублей.

Всего в этом году привлечено в регион более 16 млрд рублей, из них 9,5 млрд – инвестиционные.

«Кроме этого, в прошлом году по Сибирскому федеральному округу через Минсельхоз РФ было выделено 1,2 млрд на компенсацию прямых понесённых затрат на введённые объекты агропромышленного комплекса, из которых 968 млн средств федерального бюджета получила Новосибирская область», – отметил Евгений Лещенко.

Напомним, 6 ноября стало известно, что крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку.