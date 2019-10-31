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Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.11.2019 21:09
фото pixabay.com
Девочка восьми лет с многочисленными травмами попала в больницу; водитель не пропустил её на пешеходном переходе.
Восьмилетняя школьница пострадала сегодня в Новосибирске. Водитель Honda Civic не пропустил ребёнка на пешеходном переходе.
ДТП произошло в 18:40. Водитель иномарки двигался по улице Нарымской со стороны улицы Лунинцев в сторону площади Трубникова. В районе дома № 69 по улице 1905 года, в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель не затормозил и совершил наезд на 8-летнюю девочку.
“Ребёнок с различными травмами доставлен в больницу. На месте работают дознаватели ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства”, — сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, 1 ноября водитель сбил мальчика в Новосибирске и скрылся с места ДТП.
Татьяна Картавых
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Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
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