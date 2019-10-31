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Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

Рубрика: общество

07.11.2019 17:25

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В ближайшие несколько дней осень в Сибири начнет сдавать свои позиции; синоптики предупредили о сильном ветре и резком понижении температуры.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупредили о приближении непогоды. В пятницу, 8 ноября, сибиряки столкнутся с мокрым снегом, дождём и ветром, порывы которого будут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха днём будет держаться на отметке от -1 до +1 °C. 

В субботу, 9 ноября, сохранится сильный ветер от 9 до 17 метров в секунду. Выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха и ночью, и днём ожидается от -4 до -6 °С, 

В воскресенье дневная температура снизится до -11 °C, в пригороде ожидается до -17 °C.

Водителям и пешеходам Новосибирска специалисты напоминают – при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, ещё 2 ноября жители Академгородка заметили на деревьях набухшие почки. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область морозы погода

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сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

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«Новосибоблфарм» обвинили в махинациях с закупками

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Власти не смогут запретить новосибирцам митинговать возле мэрии и областного правительства

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в Новосибирск

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

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сегодня 14:08 Хроника 0 Коммент.

Кладбище с могилами ветеранов войны сгорело под Новосибирском

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Депутаты утвердили новый генплан Бердска

сегодня 13:10 Политика 0 Коммент.

Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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