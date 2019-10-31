Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

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В ближайшие несколько дней осень в Сибири начнет сдавать свои позиции; синоптики предупредили о сильном ветре и резком понижении температуры.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупредили о приближении непогоды. В пятницу, 8 ноября, сибиряки столкнутся с мокрым снегом, дождём и ветром, порывы которого будут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха днём будет держаться на отметке от -1 до +1 °C.

В субботу, 9 ноября, сохранится сильный ветер от 9 до 17 метров в секунду. Выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха и ночью, и днём ожидается от -4 до -6 °С,

В воскресенье дневная температура снизится до -11 °C, в пригороде ожидается до -17 °C.

Водителям и пешеходам Новосибирска специалисты напоминают – при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, ещё 2 ноября жители Академгородка заметили на деревьях набухшие почки.