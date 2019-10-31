Лента новостейПредложить новость
Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка
Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами
«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском
Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозамиРубрика: общество
07.11.2019 17:25
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В ближайшие несколько дней осень в Сибири начнет сдавать свои позиции; синоптики предупредили о сильном ветре и резком понижении температуры.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупредили о приближении непогоды. В пятницу, 8 ноября, сибиряки столкнутся с мокрым снегом, дождём и ветром, порывы которого будут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха днём будет держаться на отметке от -1 до +1 °C.
В субботу, 9 ноября, сохранится сильный ветер от 9 до 17 метров в секунду. Выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха и ночью, и днём ожидается от -4 до -6 °С,
В воскресенье дневная температура снизится до -11 °C, в пригороде ожидается до -17 °C.
Водителям и пешеходам Новосибирска специалисты напоминают – при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Напомним, ещё 2 ноября жители Академгородка заметили на деревьях набухшие почки.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка
Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами
«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском
Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное