Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцы

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Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцыРубрика: общество
07.11.2019 21:35
фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось фотография скорой помощи, которая, по словам подписчиков, закрывается и открывается при помощи доски.
В паблике “Инцидент Новосибирск” подписчица выложила фотографию скорой помощи, которая приехала на вызов.
“Мало того что скорые стары и ржавые, у этой дверь не открывается только благодаря доске”, — рассказала подписчица группы (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).
Автомобиль, действительно, производит удручающее впечатление: всюду заметны ржавчина и дыры.
Пользователей сети возмутило такое состояние автомобиля экстренной помощи.
“Водители чинят сами, чего вы хотите?”
“Это еще живая! Есть намного хуже”
Сиб.фм направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать, какому учреждению здравоохранения принадлежит данный автомобиль и почему находится в таком состоянии.
Напомним, в июле прокуратура начала проверку состояния скорой помощи в каргатской больнице.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске
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