Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцы

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось фотография скорой помощи, которая, по словам подписчиков, закрывается и открывается при помощи доски.

В паблике “Инцидент Новосибирск” подписчица выложила фотографию скорой помощи, которая приехала на вызов.

“Мало того что скорые стары и ржавые, у этой дверь не открывается только благодаря доске”, — рассказала подписчица группы (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).

Автомобиль, действительно, производит удручающее впечатление: всюду заметны ржавчина и дыры.

Пользователей сети возмутило такое состояние автомобиля экстренной помощи.

“Водители чинят сами, чего вы хотите?”

“Это еще живая! Есть намного хуже”

Сиб.фм направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать, какому учреждению здравоохранения принадлежит данный автомобиль и почему находится в таком состоянии.

Напомним, в июле прокуратура начала проверку состояния скорой помощи в каргатской больнице.