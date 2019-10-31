«Таких в мире осталось всего 10 штук!»: в Новосибирске будет храниться уникальная книга

Фото Лидии Сорокиной

Новосибирские кузнецы стали обладателями книги известного мастера; умельцы из Оби получили уникальный подарок во время всероссийского фестиваля.

Кузнецам из города Оби Новосибирской области вручили редкую книгу за участие в фестивале «Время Крыма». Об этом Сиб.фм рассказала участница форума Лидия Сорокина.

«Мы только вчера вернулись домой. Такие счастливые, всё прекрасно прошло! Ещё нам подарили редчайшую книгу лучшего кузнеца России Владимира Маркова. Её уже лет восемь не выпускают, а нам вручили один из десяти последних экземпляров», – добавила участница фестиваля.

Фестиваль кузнечного мастерства «Время Крыма» проходил в Севастополе с 31 октября по 5 ноября. Кузнецы-виртуозы со всех регионов страны создали изваяния из металла с достопримечательностями городов. Позже все произведения объединили, чтобы получилась единая карта России.

По словам Лидии, в фестивале участвовали около 300 человек. В Севастополь приехали также знаменитые российские кузнецы.

«Со всей страны лучшие мастера работали над картой – шедевр создавали такие известные кузнецы, как Александр Вихт, профессор-оружейник из республики Коми, и многие другие. Большая часть работала на чистом энтузиазме. Есть и те, кому помогало правительство, у кого-то были меценаты свои, но почти все работали ради идеи», – рассказала Сиб.фм Лидия Сорокина.

В фестивале Лидия участвовала со своим супругом Александром и коллегой Евгением Кашко. Семья занимается кузнечным ремеслом уже почти 10 лет.

Напомним, 24 октября Сиб.фм писал, что кузнецы из Оби изготовили из металла карту Новосибирска.