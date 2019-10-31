Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку

фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»

Мастер микроминиатюры подарил новосибирскому университету яблочную косточку; теперь каждый студент сможет проверить зрение, пытаясь разглядеть портрет на срезе.

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин сделал ценный подарок техническому университету Новосибирска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня передал в дар своему родному НГТУ портрет Лыщинского Г. П. на срезе яблочной косточки. Портрет передал ректору Батаеву Анатолию Андреевичу», – сообщил он.

Отметим, несколько дней назад автор микроминиатюр показал поклонникам своего творчества, как он создавал портрет.

Рассказывая о том, как создавался шедевр, Анискин отметил, что окончил НГТУ с красным дипломом. Теперь в истории факультета летательных аппаратов он будет значиться не только как отличный студент, но и как автор миниатюры, хранящейся в музее университета.

Напомним, 17 октября в честь новосибирского мастера миниатюры назвали жука.