Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточку

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Техническому университету Новосибирска выпускник подарил яблочную косточкуРубрика: общество
07.11.2019 16:27
фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»
Мастер микроминиатюры подарил новосибирскому университету яблочную косточку; теперь каждый студент сможет проверить зрение, пытаясь разглядеть портрет на срезе.
Известный микроминиатюрист Владимир Анискин сделал ценный подарок техническому университету Новосибирска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня передал в дар своему родному НГТУ портрет Лыщинского Г. П. на срезе яблочной косточки. Портрет передал ректору Батаеву Анатолию Андреевичу», – сообщил он.
Отметим, несколько дней назад автор микроминиатюр показал поклонникам своего творчества, как он создавал портрет.
Рассказывая о том, как создавался шедевр, Анискин отметил, что окончил НГТУ с красным дипломом. Теперь в истории факультета летательных аппаратов он будет значиться не только как отличный студент, но и как автор миниатюры, хранящейся в музее университета.
Напомним, 17 октября в честь новосибирского мастера миниатюры назвали жука.
Алёна Коврова
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Лента новостей
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