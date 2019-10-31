Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске

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Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.11.2019 08:27
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Брендированный автомобиль такси Uber и троллейбус, следовавший по маршруту № 13 ,не смогли разъехаться на Красном проспекте; сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и виновника случившегося ДТП.
В среду, 6 ноября, на главной улице Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали подписчики паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как стало известно, возле дома № 39 на Красном проспекте троллейбус № 13, двигавшийся по маршруту в сторону Речного вокзала, и автомобиль KIA с наклейками такси Uber допустили столкновение. ДТП произошло примерно в 20:20. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.
Комментаторы пишут, что виновато число, обозначающее маршрут, и что троллейбус решил присоединиться к легендарному трамваю № 13.
Напомним, 30 октября на Октябрьском мосту троллейбус № 7 столкнулся сразу с тремя автомобилями.
Анатолий Якимов
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