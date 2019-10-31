В Новосибирск доставили Вечный огонь из Москвы: маршрут движения, подробности церемонии

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В среду, 6 ноября, из Москвы рейсовым самолётом в Новосибирск доставили лампаду с символом памяти; в четверг он будет зажжён на Монументе Славы.

В четверг, 7 ноября, на Монументе Славы в Новосибирске после реконструкции пройдёт церемония зажжения Вечного огня. Она начнётся ровно в полдень.

Накануне частицу огня от Могилы неизвестного солдата поместили в специальную капсулу и на самолёте доставили в Новосибирск. У стен Кремля в церемонии передачи символа памяти принимали участие народный артист СССР Василий Лановой, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие.

Как и 52 года назад, Вечный огонь к Монументу Славы доставят на бронетранспортёре от авиазавода имени Чкалова, расположенного в Дзержинском районе. Единственное отличие в церемониях в том, что в первый раз факел был зажжён от мартеновской печи, которая работала в годы Великой Отечественной войны.

В 11:00 на авиазаводе состоится торжественный митинг, а затем БТР с лампадой проедет по центральным улицам Новосибирска, чтобы ровно в полдень Вечный огонь вновь загорелся навечно на мемориале. Право зажечь символ памяти предоставлено студенту НГТУ Ивану Жендоренко, который два года назад спас из пожара несколько людей.

Напомним, Вечный огонь на Монументе Славы в Новосибирске был отключён из-за реконструкции.