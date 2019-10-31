В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

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Более 300 делегатов из разных регионов страны встретились в Новосибирске, чтобы в течение трёх дней получить максимум новых знаний и опыта для успешного развития своего предприятия; программа форума включала в себя семь экскурсий на производственные площадки, доклады в рамках пленарного заседания, а также мастер-классы по всем аспектам управления производственной компанией.

Всего в IV Сибирском производственном форуме приняли участие в качестве спикеров более 45 экспертов со всей России.

Первый день форума – 30 октября – начался с экскурсионных поездок на производственные предприятия. Всего к посещению было доступно семь площадок: завод «ТехноНИКОЛЬ», «Нео-Пак», ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина», «ВЕКА Рус», пивоваренная компания «Балтика», NPM Group и Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА». В рамках экскурсий каждый участник получил возможность увидеть передовые технологии – от починки самолётов до высокотехнологичного упаковывания пищевой продукции, детально познакомиться с важными этапами производственных процессов, узнать подробнее об истории и целях производственных компаний.

Во второй день форума – 31 октября – состоялись пленарные заседания, на которых руководители ведущих российских и международных предприятий рассказывали о стратегиях роста, новых возможностях в управлении изменениями, финансами, повышении эффективности. С приветственным словом к участникам СибПроФорума обратился Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Также с докладом в пленарном заседании выступил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – Александр Николаевич Люлько. Доклад содержал самую актуальную информацию о тенденциях и показателях развития промышленности в Новосибирске в 2019 году.

О мерах поддержки экспорта на территории Новосибирской области и возможностях развития экспортного бренда рассказала Анастасия Ивашина, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма.

«Я впервые участвую в СибПроФоруме. Рад, что посетил экскурсионное направление в первый день – это позволило сразу же "внедриться" в мероприятие, познакомиться с участниками, а главное – посмотреть на примерах крупных организаций, как правильно выстроить бизнес-процессы. Это большой плюс. Мы посетили завод "Нео-Пак" и СибНИА им. Чаплыгина. Также хочу отметить, что спикеры пленарного заседания представили доклады по темам, актуальным для собственников производственного бизнеса», – комментирует участник форума Ян Толмац, директор швейной фабрики Luxury Plus.

Не менее насыщенно прошёл завершающий день форума – 1 ноября. Участники форума заполнили собой пять конференц-залов отеля DoubleTree by Hilton. Спикерами выступили владельцы и директора успешных производственных компаний, которые делились ценным опытом развития предприятия в разрезе всех аспектов управления. Были разобраны маркетинговые кейсы, вопросы управления кадрами, финансами, юридические аспекты деятельности предприятий.

«Мы посещаем форум руководящим составом вот уже второй раз и получаем здесь много важной и интересной информации для развития бизнеса, особенно в вопросе бережливого производства, Lean-технологий. Форум даёт нам много полезных знаний для решения наших проблем на производстве – поэтому мы здесь», – делится впечатлениями Пётр Наумов, заместитель генерального директора завода «Сибсельмаш».

Напомним, 6 ноября в Новосибирске открылся Второй торговый форум.