В Новосибирске зажгли Вечный огонь

Фото Сиб.фм

Ровно в полдень, 7 ноября, на Монументе Славы началась церемония зажжения символа памяти; огонь потушили полгода назад в связи с реконструкцией мемориала.

В столице Сибири вновь загорелся Вечный огонь. Из-за реконструкции Сквера Славы, начавшейся весной этого года, символ памяти были вынуждены потушить. К Монументу Славы пришло много людей, многие с живыми цветами.

Бронетранспортёр с капсулой с огнём проехал через весь город, как и 52 года назад. По словам Анатолия Локтя – это символично и говорит о том, что новосибирцы чтят традиции предшествующих поколений.

Более подробный репортаж читайте сегодня на сайте Сиб.фм

Напомним, 6 ноября Василий Лановой зажёг Вечный огонь для новосибирского Монумента Славы.