В Новосибирске зажгли Вечный огонь

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В Новосибирске зажгли Вечный огоньРубрика: общество
07.11.2019 12:14
Фото Сиб.фм
Ровно в полдень, 7 ноября, на Монументе Славы началась церемония зажжения символа памяти; огонь потушили полгода назад в связи с реконструкцией мемориала.
В столице Сибири вновь загорелся Вечный огонь. Из-за реконструкции Сквера Славы, начавшейся весной этого года, символ памяти были вынуждены потушить. К Монументу Славы пришло много людей, многие с живыми цветами.
Бронетранспортёр с капсулой с огнём проехал через весь город, как и 52 года назад. По словам Анатолия Локтя – это символично и говорит о том, что новосибирцы чтят традиции предшествующих поколений.
Более подробный репортаж читайте сегодня на сайте Сиб.фм
Напомним, 6 ноября Василий Лановой зажёг Вечный огонь для новосибирского Монумента Славы.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
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