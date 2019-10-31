В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу

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Сообщение о закрытии территориального отдела налоговой службы в посёлке Колывань обеспокоило местных жителей; теперь для решения проблемы нужно будет обращаться в МФЦ или же ехать в Новосибирск.

Предпринимателям и частным лицам, проживающим в рабочем посёлке Колывань, с нового года для решения проблем, связанных с налогообложением, нужно будет ездить в Новосибирск. Территориальный отдел прекратит свою работу с 1 января 2020 года. Уже сейчас представители инспекции Федеральной налоговой службы № 15 предупреждают, что получить услуги, связанные с налогообложением, можно непосредственно в ИФНС или же обратившись в многофункциональный центр, работающий в районном центре.

Местные жители на странице «Типичная Колывань» в социальной сети «ВКонтакте» возмущаются, что если раньше справки в МФЦ можно было взять бесплатно, то теперь за её получение нужно заплатить как минимум 200 рублей. А это примерно столько же, сколько стоит поездка в Новосибирск и обратно.

Сиб.фм подготовил и направил запрос в Управление налоговой службы по Новосибирской области.

Напомним, 31 октября стало известно, что налоговая задолженность в Новосибирской области превышает 27 миллиардов рублей.