В Новосибирской области за три года по региональной программе отремонтировано более 1500 домов

Фото правительства Новосибирской области

На территории региона завершается реализация краткосрочного плана областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы; на очередной период формируется план работ.

Более 1500 домов отремонтировано за прошедшие три года. При этом более чем в 600 многоквартирных домах работы по капремонту проведены в этом году. Кроме того, в 2019 году заменено более 200 лифтов.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик проинспектировала исполнение работ по замене лифтового оборудования в высотке, расположенной по адресу улица Гаранина, дом 25/2. Она подчеркнула, что темпы капитального ремонта по краткосрочным программам в регионе выдерживаются достаточно высокие. Тем не менее, реестр многоквартирных домов для включения в программу капремонта постоянно пополняется, в том числе по заявкам жителей.

Как отметила Елена Макавчик, чтобы не снижать темпы и качество капремонта, нужно и дальше поддерживать высокий уровень собираемости взносов.

«Однако в программу регулярно включаются новые объекты, в том числе по заявкам жителей. Проведение качественного и своевременного капитального ремонта позволяет дольше сохранять жилищный фонд от обветшания и перехода в категорию аварийного, ведь отремонтировать в большинстве случаев проще и дешевле, чем снести и построить заново. При этом очень важно, чтобы граждане проявляли максимальную активность и заинтересованность в поддержании не просто удовлетворительного, но и комфортного состояния жилья», – прокомментировала Елена Макавчик.

Для сохранения нормативного состояния жилья в регионе ежегодно должно ремонтироваться не менее 600 домов. Эти темпы в Новосибирской области в настоящее время выдерживать удаётся. Это происходит в том числе за счёт высокой собираемости взносов на капремонт. В этом году она достигла 95 %. В Новосибирской области все крупные населённые пункты были охвачены работами в рамках реализации трёхлетнего плана программы капремонта. Около 2 миллиардов рублей было направлено на эти цели в течение трёх лет.

«В 2019 году отремонтировано порядка 600 домов, а также заменено 208 лифтов в 52 многоквартирных домах Новосибирской области. На их замену в этом году было направлено почти 300 миллионов рублей, более 90 миллионов рублей – средства областного бюджета. Работы по замене лифтов проводились региональным министерством энергетики ЖКХ и региональным Фондом модернизации ЖКХ в таких городах, как Новосибирск, Бердск, Искитим», – отметила Елена Макавчик.

В Новосибирске одним из позитивных примеров проведения работ по замене лифтов в рамках программы капремонта является дом на улице Гаранина, 25/2. Здесь заменены изношенные лифты в трёх подъездах. Представители собственников дома подчеркнули, что жители активно принимают участие в организации работ по ремонту своего дома – это касается и высокой собираемости взносов, и текущего ремонта в подъездах, и замены окон на лестничных площадках.

Напомним, 20 июня реализацию программы капремонта в Новосибирске проконтролировал губернатор Андрей Травников.