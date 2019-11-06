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«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов

Рубрика: общество

08.11.2019 09:09

фото из архива Сиб.фм, пресс-службы митрополии Новосибирской области, Алескея Денисюка

Сегодня стало известно, что новосибирцы не в восторге от идеи установки памятника Николаю Чудотворцу в самом центре города: мнения по этому вопросу оказались диаметрально противоположными. И это далеко не первый подобный случай. Редакция Сиб.фм предлагает читателям вспомнить самые громкие скандалы, разразившиеся из-за памятников.

«Памятник — объект, поддерживающий воспоминания о чём-либо или о ком-либо», – такое описание даётся в самом обычном словаре. Но не обо всём люди хотят помнить. Некоторые сооружения, установленные в Новосибирске, притягивают конфликтные ситуации, будто магниты: иногда всё заканчивается простым осуждением откровенного выреза на скульптуре секретарши, а временами дело доходит до настоящего вандализма. Корреспондент Сиб.фм решил вспомнить несколько случаев, когда установка сооружения вызывала бурную дискуссию в обществе.

С божьей помощью

Ранее выяснилось, что жители столицы Сибири выступили против появления между Вознесенским собором и цирком памятника Николаю Чудотворцу, установить который до этого планировали рядом с часовней на Красном проспекте. Задумывалось, что высота сооружения должна составить 6 метров, высота самой скульптуры – 3,5 метра. Из 22 участников общественного обсуждения 18 оказались против:

«Новосибирск – город учёных. Российская Федерация – светское государство. Я против установки памятника в сквере (или рядом с ним). Если РПЦ считает необходимым установить этот памятник, то пусть делают это на территории соборов/церквей, а не в парках», – высказался новосибирец, считающий, что сооружение не должно появиться на улице Челюскинцев.

На это противостоящая сторона отвечает:

«Горячо поддерживаем предложение об установке в Новосибирске памятника Николаю Чудотворцу. Само возникновение и становление города во многом связано с именем этого Святителя. Он почитался гражданами, как небесный покровитель Ново-Николаевска. Часовня Святителя до сей поры остается одним из самых узнаваемых символов Новосибирска. Следует отметить, что памятники Николаю Чудотворцу установлены сейчас уже в десятках российских городов. Так что Новосибирск в этом отношении даже отстал. Главное же в том, что установка памятника, безусловно, будет способствовать нравственному воспитанию горожан».

В итоге протокол общественных обсуждений направили в художественный совет Новосибирска. Чем закончится эта история – пока предугадать очень сложно, однако нам удалось получить комментарий от известного архитектора-урбаниста и по совместительству председателя художественного комитета Александра Ложкина:

«Во время принятия решения я прежде всего руководствуюсь тем, что объект должен обладать высоким художественным качеством. Также он должен органично вписываться в окружающую среду. И, разумеется, мы будем учитывать мнение новосибирцев». 

Да будет вождь

Наверное, больше всего споров вызвал памятник Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Сталину, открытие которого торжественно прошло 9 мая 2019 года. Сейчас он находится на улице Большевистской на территории Новосибирского обкома КПРФ, хотя раньше рассматривались другие площадки: у Дома офицеров, у стелы «Штыки» на площади Сибиряков-гвардейцев и в Ефремовском сквере у завода «Тяжстанкогидропресс».

Примечательно, что не каждый может просто подойти и посмотреть на это сооружение. Около миллиона рублей потрачено на одно только видеонаблюдение за территорией, где находится железный Сталин. Это было одним из условий установки этого памятника: художественный совет города отказал в его размещении на любом общественном пространстве с открытым доступом. Вероятно, испугались вандалов, которые накинулись бы на бюст Главнокомандующего. 

Опросы показали, что значительная часть жителей Новосибирска относится к установке бюста негативно в связи противоречивой ролью Иосифа Сталина в истории страны. Но мы живём в свободном государстве, и каждый имеет право на мнение:

«Хорошо, что памятник находится на частной территории. Я рада, что у людей в Новосибирске есть возможность выразить себя. Если люди, уважающие Иосифа Сталина, хотят установить ему памятник – у них есть такая возможность. За это я и люблю Новосибирск. Наш город – город возможностей», – отметила «главная по культуре» вице-мэр Анна Терешкова.

С топором на царевича 

Ещё один скандал разразился вокруг памятника Николаю II и цесаревичу Алексею, установленного возле собора Александра Невского. Тогда всё зашло намного дальше: ночью 1 августа 2017 года мужчина принёс стремянку к сооружению, залез на неё и начал топором бить по скульптуре. Заметив стражей порядка, преступник попытался скрыться, однако охрана смогла задержать его. 

О причине этого поступка остаётся только догадываться. Своей вины тогда он не признал, но на суде почти проговорился – мужчина заявил, что в акте вандализма виноваты те, кто установил скульптуру без согласования с общественностью. Отметим ещё, что ранее инициативная группа по установке в Новосибирске памятника Иосифу Сталину потребовала у властей снести памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Суд приговорил преступника к 340 часам обязательных работ.

После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что установка всех памятников в городе должна происходить только после общественных обсуждений.

Разумеется, больше всего дискуссий вызывают памятники, установленные в честь неоднозначных личностей, но бывают и другие случаи. Например, бюст Пушкина общественники хотели убрать потому, что он не отличался уникальностью: штампованные скульптуры можно встретить во многих городах России. Также надо вспомнить «многострадальных» Соболей – памятник «Сибирские просторы», – от которых мэрия Новосибирска хотела избавиться ещё в 2018 году. Однако спорная скульптура до сих пор продолжает находиться на своём месте. 

Пока одни памятники вызывают множество споров и дискуссий, другие только дожидаются своего звёздного часа. Каких же памятников не хватает в Новосибирске?

«Я бы поставила в нашем городе памятник конструктивизму. Также не хватает памятника Юрию Кондратюку. Это человек, "основавший" космос, он некоторое время жил в Новосибирске. Но скульптура была бы посвящена не ему лично, она была бы в форме рисунка, который изображён на его первой книге», – поделилась с Сиб.фм Анна Терешкова.

Напомним, в июле этого года памятник без лица напугал путешественников на Алтае.

Никита Минин

Теги: памятник Новосибирск

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