Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

Лента новостейПредложить новость
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвокатаРубрика: проиcшествия
07.11.2019 12:21
фото и видео следственного комитета РФ
В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту покушения; рассматривается версия заказного убийства.
Правоохранители задержали мужчину, который пытался застрелить кемеровского адвоката. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку, сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области.
«Следствием установлено, что 53-летний задержанный является уроженцем города Находки, прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы, проживал на съёмной квартире. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства», – отметили в ведомстве.
Напомним, в марте этого года Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана
Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное