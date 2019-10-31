Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

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В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту покушения; рассматривается версия заказного убийства.

Правоохранители задержали мужчину, который пытался застрелить кемеровского адвоката. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку, сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

«Следствием установлено, что 53-летний задержанный является уроженцем города Находки, прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы, проживал на съёмной квартире. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства», – отметили в ведомстве.

Напомним, в марте этого года Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова.