Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс»Рубрика: общество, спорт
07.11.2019 09:37
Фото с сайта ВК «Локомотив»
Новосибирские волейболисты выиграли очередной матч чемпионата России; в четвёртом туре «Локомотив» одолел кемеровский «Кузбасс».
Волейбольный «Локомотив» продолжает громить всех на своём пути. Новосибирцы уверенно обыграли гостей из Кузбасса 6 ноября в матче четвёртого тура чемпионата России по волейболу.
«Локомотив» выиграл первый сет со счётом 25:23. Следующая партия сложилась в пользу «Кузбасса» с небольшим отрывом – 23:25. Последующие два сета остались за хозяевами – «Локомотив» обыграл их со счётом 25:19 и 25:21. Итог матча – 3:1 в пользу новосибирцев.
«Локомотив» выиграл все четыре стартовых матча чемпионата России. Также новосибирские волейболисты не проиграли ни одной встречи в предварительном этапе Кубка России, который начался раньше. Сейчас «Локомотив» подобрался вплотную к лидеру турнира – московскому «Динамо». На счету москвичей и новосибирцев по четыре победы, однако у «Локомотива» на одно очко меньше – 11 очков против 12 у «Динамо».
Следующий матч чемпионата России пройдёт в Новосибирске 9 ноября – «Локомотив» сыграет с «АСК» из Нижнего Новгорода.
Напомним, 2 ноября новосибирские волейболисты обыграли «Самотлор».
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное