ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс»

Фото с сайта ВК «Локомотив»

Новосибирские волейболисты выиграли очередной матч чемпионата России; в четвёртом туре «Локомотив» одолел кемеровский «Кузбасс».

Волейбольный «Локомотив» продолжает громить всех на своём пути. Новосибирцы уверенно обыграли гостей из Кузбасса 6 ноября в матче четвёртого тура чемпионата России по волейболу.

«Локомотив» выиграл первый сет со счётом 25:23. Следующая партия сложилась в пользу «Кузбасса» с небольшим отрывом – 23:25. Последующие два сета остались за хозяевами – «Локомотив» обыграл их со счётом 25:19 и 25:21. Итог матча – 3:1 в пользу новосибирцев.

«Локомотив» выиграл все четыре стартовых матча чемпионата России. Также новосибирские волейболисты не проиграли ни одной встречи в предварительном этапе Кубка России, который начался раньше. Сейчас «Локомотив» подобрался вплотную к лидеру турнира – московскому «Динамо». На счету москвичей и новосибирцев по четыре победы, однако у «Локомотива» на одно очко меньше – 11 очков против 12 у «Динамо».

Следующий матч чемпионата России пройдёт в Новосибирске 9 ноября – «Локомотив» сыграет с «АСК» из Нижнего Новгорода.

Напомним, 2 ноября новосибирские волейболисты обыграли «Самотлор».