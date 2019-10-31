Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

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Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажиркиРубрика: проиcшествия
07.11.2019 12:35
Фотогалерея «Паровоза ИС»
Женщина-водитель не заметила застрявшую в дверях девушку; потерпевшая попала под колесо троллейбуса.
Суд вынес приговор водителю троллейбуса № 13, по вине которой погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Инцидент произошёл 5 ноября 2018 года. Тогда руку девушки зажало дверями, и она не смогла выйти из троллейбуса. Когда машина поехала, девушка попала под заднее колесо. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Водитель не признала свою вину полностью.
«Водитель свою вину не признала, пояснила, что начала движение при закрытых дверях троллейбуса, убедившись (по зеркалам) в отсутствии поблизости людей. Потерпевшую она не могла видеть, так как та упала под колесо до начала движения троллейбуса», – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор женщине. Водитель получила полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Также женщине запрещено работать водителем в течение 2 лет.
Напомним, 10 октября в мэрии Новосибирска объяснили, почему пассажирам пришлось толкать троллейбус в центре города.
Эмиль Фукс
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