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Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза

Рубрика: бизнес

08.11.2019 08:00

Фото предоставлено Yota

Yota снижает цены на безлимитный 4G-интернет для модемов и повышает скорости в 71 регионе; самое большое снижение произошло в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашии – клиенты модемного продукта Yota в этих регионах заплатят на 53 % меньше, чем раньше за интернет на скорости 10 Мбит/с.

Так, например, в Томске стоимость интернета на скорости 10 Мбит/с составила 450 рублей против 900 рублей ранее. В Новосибирске, Омске и Кемерове цена за скорость 5 Мбит/с сократилась вдвое и составила 400 рублей. В Красноярске стоимость за максимальную скорость также сократилась до 600 рублей против 900 рублей ранее. Посмотреть полный список регионов можно на сайте.

 

«Благодаря новому ценообразованию безлимитный 4G-интернет Yota станет прекрасной альтернативой проводному домашнему интернету. Больше не нужно ждать прихода мастера, достаточно проверить покрытие на нашем сайте и приобрести модем или роутер Yota. Кроме того, клиент сможет взять свой интернет с собой в любое место, где есть покрытие Yota», – комментирует директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.

Напомним, 6 ноября стало известно о старте продаж нового «Интернет-центра Yota 2».

Анатолий Якимов

Теги: интернет Yota Новосибирск

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Расстрелявшего солдат Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

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Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцы

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Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит Госдума

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Пламя памяти

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Кинотеатр «Люксор» закрылся в Новосибирске

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

Размер инвестиционного портфеля в АПК Новосибирской области превысил 60 миллиардов рублей

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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