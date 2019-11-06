Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза

Фото предоставлено Yota

Yota снижает цены на безлимитный 4G-интернет для модемов и повышает скорости в 71 регионе; самое большое снижение произошло в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашии – клиенты модемного продукта Yota в этих регионах заплатят на 53 % меньше, чем раньше за интернет на скорости 10 Мбит/с.

Так, например, в Томске стоимость интернета на скорости 10 Мбит/с составила 450 рублей против 900 рублей ранее. В Новосибирске, Омске и Кемерове цена за скорость 5 Мбит/с сократилась вдвое и составила 400 рублей. В Красноярске стоимость за максимальную скорость также сократилась до 600 рублей против 900 рублей ранее. Посмотреть полный список регионов можно на сайте.

«Благодаря новому ценообразованию безлимитный 4G-интернет Yota станет прекрасной альтернативой проводному домашнему интернету. Больше не нужно ждать прихода мастера, достаточно проверить покрытие на нашем сайте и приобрести модем или роутер Yota. Кроме того, клиент сможет взять свой интернет с собой в любое место, где есть покрытие Yota», – комментирует директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.

Напомним, 6 ноября стало известно о старте продаж нового «Интернет-центра Yota 2».