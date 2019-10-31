Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка

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Новосибирские подростки пытались вынести из магазина «джентльменский набор» из спиртных напитков и закуски; на пути у грабителей встали продавцы и правоохранители.

Инцидент с попыткой вынести из магазина алкоголь и продукты произошел в одном из магазинов на левом берегу Новосибирска, об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Сотрудники супермаркета Горского микрорайона заметили на камерах видеонаблюдения, как 15-летние мальчишки прятали в одежде содержимое полок магазина. Начинающие грабители явно готовились к застолью.

«Один мальчик убрал в карманы две палки колбасы и четыре шоколадки, а второй две бутылки коньяка «Старейшина» емкостью 0,5 и 1 литр», — рассказали очевидцы.

Третья бутылка коньяка, которую пытался спрятать подросток, выскользнула из рук и разбилась.

На место кражи продавцы вызвали группу быстрого реагирования. Мальчишек задержали. Денег у подростков на оплату товаров не было и они признались, что планировали всё украсть.

В магазине подсчитали ущерб, он составил 3 159 рублей. Начинающих преступников передали сотрудникам полиции.

Напомним, 1 ноября пьяные подростки пугали пассажиров электрички.