За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

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Штраф в размере 500 рублей заплатит 23-летний пассажир самолёта, прилетевшего в Толмачёво с Дальнего Востока; по прибытии рейс встречал наряд транспортной полиции.

Пассажир самолёта, прилетевшего из Хабаровска, курил на борту во время полёта. За нарушение запрета ему грозит штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Как стало известно, житель Новосибирской области возвращался домой из Хабаровска. Во время пятичасового перелёта 23-летний молодой человек захотел покурить, что он и сделал в туалетной комнате. Бортпроводники сообщили о нарушении командиру экипажа, который попросил диспетчеров вызвать наряд полиции к самолёту после приземления.

В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении, и теперь он будет вынужден заплатить штраф в размере 500 рублей.

Напомним, в мае пассажира самолёта сняли с борта самолёта Новосибирск – Москва за курение.