«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

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«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленнойРубрика: общество
07.11.2019 12:03
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Неизвестный исписал целый этаж жилого дома в Новосибирске; кто-то считает, что подъезд стал красивее.
Житель Новосибирска публично попросил прощения у своей девушки. Ради её милости неизвестный разрисовал подъезд жилого дома на улице Лазарева, 31 краской. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня утром жильцов дома №31а на улице Лазарева с утра ждал сюрприз в виде наскальной живописи какого-то австралопитека, провинившегося перед какой-то заей. У жильцов возникает вопрос: кто будет это отмывать – зая или её недалёкий возлюбленный? К сожалению, в данном доме нет камер и у людей есть надежда только на совесть участников данного вандализма», – добавил автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
Большинство комментаторов возмутились таким способом выражать свои чувства.
«Изловить самца заи, отвезти к ветеринару и усыпить»;
«Биомусор – срочно его нужно уничтожить»;
«Теперь пиши соседям чтоб простили, не так обидно будет, да и красивее станет», – пишут новосибирцы.
Однако кому-то из очевидцев даже понравились надписи – якобы подъезд стал красивее благодаря ярким краскам.
«Мне кажется, что там даже светлее стало – это не подъезд, это помойка! Хотя на помойках чище...»;
«Представила,как ночью ползал и писал весь в слезах! Кровью, практически! Простите его уже!» – отвечают другие.
Напомним, в октябре неизвестный ограбил пенсионерку в одном из подъездов Новосибирска.
Эмиль Фукс
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