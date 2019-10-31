«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Неизвестный исписал целый этаж жилого дома в Новосибирске; кто-то считает, что подъезд стал красивее.

Житель Новосибирска публично попросил прощения у своей девушки. Ради её милости неизвестный разрисовал подъезд жилого дома на улице Лазарева, 31 краской. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром жильцов дома №31а на улице Лазарева с утра ждал сюрприз в виде наскальной живописи какого-то австралопитека, провинившегося перед какой-то заей. У жильцов возникает вопрос: кто будет это отмывать – зая или её недалёкий возлюбленный? К сожалению, в данном доме нет камер и у людей есть надежда только на совесть участников данного вандализма», – добавил автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Большинство комментаторов возмутились таким способом выражать свои чувства.

«Изловить самца заи, отвезти к ветеринару и усыпить»;

«Биомусор – срочно его нужно уничтожить»;

«Теперь пиши соседям чтоб простили, не так обидно будет, да и красивее станет», – пишут новосибирцы.

Однако кому-то из очевидцев даже понравились надписи – якобы подъезд стал красивее благодаря ярким краскам.

«Мне кажется, что там даже светлее стало – это не подъезд, это помойка! Хотя на помойках чище...»;

«Представила,как ночью ползал и писал весь в слезах! Кровью, практически! Простите его уже!» – отвечают другие.

Напомним, в октябре неизвестный ограбил пенсионерку в одном из подъездов Новосибирска.