3 балла
+2
63.59 70.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Власти не смогут запретить новосибирцам митинговать возле мэрии и областного правительства

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в Новосибирск

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

сегодня 14:48 Бизнес 0 Коммент.

«Таких в мире осталось всего 10 штук!»: в Новосибирске будет храниться уникальная книга

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана

сегодня 14:08 Хроника 0 Коммент.

Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Кладбище с могилами ветеранов войны сгорело под Новосибирском

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Депутаты утвердили новый генплан Бердска

сегодня 13:10 Политика 0 Коммент.

Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске зажгли Вечный огонь

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

Рубрика: общество

07.11.2019 12:03

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Неизвестный исписал целый этаж жилого дома в Новосибирске; кто-то считает, что подъезд стал красивее.

Житель Новосибирска публично попросил прощения у своей девушки. Ради её милости неизвестный разрисовал подъезд жилого дома на улице Лазарева, 31 краской. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Сегодня утром жильцов дома №31а на улице Лазарева с утра ждал сюрприз в виде наскальной живописи какого-то австралопитека, провинившегося перед какой-то заей. У жильцов возникает вопрос: кто будет это отмывать – зая или её недалёкий возлюбленный? К сожалению, в данном доме нет камер и у людей есть надежда только на совесть участников данного вандализма», – добавил автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Большинство комментаторов возмутились таким способом выражать свои чувства. 

«Изловить самца заи, отвезти к ветеринару и усыпить»;

«Биомусор – срочно его нужно уничтожить»;

«Теперь пиши соседям чтоб простили, не так обидно будет, да и красивее станет», – пишут новосибирцы.

Однако кому-то из очевидцев даже понравились надписи – якобы подъезд стал красивее благодаря ярким краскам.

«Мне кажется, что там даже светлее стало – это не подъезд, это помойка! Хотя на помойках чище...»;

«Представила,как ночью ползал и писал весь в слезах! Кровью, практически! Простите его уже!» – отвечают другие. 

Напомним, в октябре неизвестный ограбил пенсионерку в одном из подъездов Новосибирска. 

Эмиль Фукс

Теги: современное искусство Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Власти не смогут запретить новосибирцам митинговать возле мэрии и областного правительства

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в Новосибирск

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

сегодня 14:48 Бизнес 0 Коммент.

«Таких в мире осталось всего 10 штук!»: в Новосибирске будет храниться уникальная книга

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

После перестрелки на Хилокском рынке задержали члена ОПГ Кыргызстана

сегодня 14:08 Хроника 0 Коммент.

Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Кладбище с могилами ветеранов войны сгорело под Новосибирском

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Депутаты утвердили новый генплан Бердска

сегодня 13:10 Политика 0 Коммент.

Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске зажгли Вечный огонь

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
28.09.2017

Нарисовали лишнего

Что думают в Академгородке о появившихся граффити...

Читать далее
Image
07.06.2017

Флаг в руки

Как перезагрузить старый двор за 9 тысяч рублей

Читать далее
Image
29.03.2017

Культурные центры, в которых хочется побывать

Хлопко...

Читать далее
Image
15.08.2016

Охренеть как одиноко

Зачем выходить из комнаты и гуглить Борхеса, слушая ...

Читать далее
Image
20.07.2016

Это звучит гордо

Четыре самых сибирских бренда на Пикнике Сиб.фм

Читать далее

Новости по теме

«Театр вместо тверка» – тысячи юных талантов устроили чемпионат искусств в Новосибирске 05.11.2019 Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке 05.11.2019 Новосибирск: события 28 октября 28.10.2019 Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница Израиля 25.10.2019

Популярное

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской о...