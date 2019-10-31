Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

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Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.11.2019 10:36
фото "Спасатели МАСС"
Авария произошла в Кировском районе города; на месте работали скорая помощь, сотрудники МЧС и ГИБДД.
В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали люди. Информация появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
В результате столкновения двух машин женщина оказалась зажата в салоне «Жигулей».
«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв по указанному адресу, спасатели провели разведку места ДТП, сбор информации о пострадавших. Женщина была извлечена из автомобиля ещё до приезда спасателей, ей оказали помощь сотрудники скорой помощи», – отметили спасатели.
Напомним, 4 ноября смертельное ДТП произошло в Новосибирске.
Никита Минин
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