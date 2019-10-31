Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

фото "Спасатели МАСС"

Авария произошла в Кировском районе города; на месте работали скорая помощь, сотрудники МЧС и ГИБДД.

В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали люди. Информация появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения двух машин женщина оказалась зажата в салоне «Жигулей».

«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв по указанному адресу, спасатели провели разведку места ДТП, сбор информации о пострадавших. Женщина была извлечена из автомобиля ещё до приезда спасателей, ей оказали помощь сотрудники скорой помощи», – отметили спасатели.

Напомним, 4 ноября смертельное ДТП произошло в Новосибирске.