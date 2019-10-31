Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щуку в Оби

фото Михаила Жарова

Мужчине очень хотелось поймать трофей этой осенью; Обь оказалась богатой на крупного хищника.

Житель Новосибирска выловил гигантскую щуку в Оби. Своей радостью он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очень хотелось поймать трофей... Осень, пора. Взяли с собой камеру и погнали на Обь! Места, предварительно, уже проверены, надежда есть, настрой боевой. В этот раз я решил ограничить себя тремя приманками разных видов: уже в середине дня я понял, что одна из них явно приходится по душе обскому хищнику и ощутимо выигрывает у остальных», – пишет счастливый рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Пользователи сети оценили по достоинству такой улов:

«Супер рыбалка!!!»;

«Такая штука и на дно может утащить», – отметили комментаторы.

Напомним, 6 ноября Сиб.фм составил топ-5 самых огромных судаков, выловленных новосибирцами в этом году.