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Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щуку в Оби

Рубрика: общество

07.11.2019 09:48

фото Михаила Жарова

Мужчине очень хотелось поймать трофей этой осенью; Обь оказалась богатой на крупного хищника.

Житель Новосибирска выловил гигантскую щуку в Оби. Своей радостью он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очень хотелось поймать трофей... Осень, пора. Взяли с собой камеру и погнали на Обь! Места, предварительно, уже проверены, надежда есть, настрой боевой. В этот раз я решил ограничить себя тремя приманками разных видов: уже в середине дня я понял, что одна из них явно приходится по душе обскому хищнику и ощутимо выигрывает у остальных», – пишет счастливый рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Пользователи сети оценили по достоинству такой улов:

«Супер рыбалка!!!»; 

«Такая штука и на дно может утащить», – отметили комментаторы.

Напомним, 6 ноября Сиб.фм составил топ-5 самых огромных судаков, выловленных новосибирцами в этом году. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область рыбалка

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сегодня 12:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск доставили Вечный огонь из Москвы: маршрут движения, подробности церемонии

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс»

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 08:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент стал чемпионом Европы по панкратиону

сегодня 07:20 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовить

сегодня 06:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 7 ноября

сегодня 06:02 Афиша 0 Коммент.

Новосибирских водителей назвали самыми безаварийными

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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