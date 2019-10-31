Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щуку в Оби

Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щуку в ОбиРубрика: общество
07.11.2019 09:48
фото Михаила Жарова
Мужчине очень хотелось поймать трофей этой осенью; Обь оказалась богатой на крупного хищника.
Житель Новосибирска выловил гигантскую щуку в Оби. Своей радостью он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
«Очень хотелось поймать трофей... Осень, пора. Взяли с собой камеру и погнали на Обь! Места, предварительно, уже проверены, надежда есть, настрой боевой. В этот раз я решил ограничить себя тремя приманками разных видов: уже в середине дня я понял, что одна из них явно приходится по душе обскому хищнику и ощутимо выигрывает у остальных», – пишет счастливый рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
Пользователи сети оценили по достоинству такой улов:
«Супер рыбалка!!!»;
«Такая штука и на дно может утащить», – отметили комментаторы.
Напомним, 6 ноября Сиб.фм составил топ-5 самых огромных судаков, выловленных новосибирцами в этом году.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
Новости по теме
Популярное