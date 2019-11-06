Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области

фото из архива Сиб.фм

Инициативу руководителей регионов возглавить отделения партии одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев; губернатор получил почти единогласную поддержку со стороны новосибирских однопартийцев.

В Новосибирске проходит региональная конференция «Единой России». В ней принимают участие около 200 делегатов, представляющих все местные отделения. Главным вопросом повестки дня стало избрание секретаря отделения партии в Новосибирской области.

Участники конференции выдвинули двух кандидатов. Одним из них стал действующий глава региона Андрей Травников. Конкуренцию ему составил Сергей Капишников, секретарь местного отделения «Единой России» в Дзержинском районе.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, находящийся на конференции, подавляющим большинством – набрав 184 голоса – секретарём регионального отделения избран Андрей Травников. За его конкурента проголосовали всего три человека.

Примечательно, что инициативу ряда глав регионов возглавить отделения партии поддержал лично премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил во время встречи, которая проходила в Центральном исполнительном комитете «Единой России» в Москве.

Напомним, с января 2019 года пост секретаря новосибирской «Единой России» занимал первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.