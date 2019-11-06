Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области

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Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской областиРубрика: политика
08.11.2019 13:54
фото из архива Сиб.фм
Инициативу руководителей регионов возглавить отделения партии одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев; губернатор получил почти единогласную поддержку со стороны новосибирских однопартийцев.
В Новосибирске проходит региональная конференция «Единой России». В ней принимают участие около 200 делегатов, представляющих все местные отделения. Главным вопросом повестки дня стало избрание секретаря отделения партии в Новосибирской области.
Участники конференции выдвинули двух кандидатов. Одним из них стал действующий глава региона Андрей Травников. Конкуренцию ему составил Сергей Капишников, секретарь местного отделения «Единой России» в Дзержинском районе.
Как сообщает корреспондент Сиб.фм, находящийся на конференции, подавляющим большинством – набрав 184 голоса – секретарём регионального отделения избран Андрей Травников. За его конкурента проголосовали всего три человека.
Примечательно, что инициативу ряда глав регионов возглавить отделения партии поддержал лично премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил во время встречи, которая проходила в Центральном исполнительном комитете «Единой России» в Москве.
Напомним, с января 2019 года пост секретаря новосибирской «Единой России» занимал первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.
Никита Минин
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