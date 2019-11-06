Боинг трижды не смог взлететь из Толмачёво

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Боинг трижды не смог взлететь из ТолмачёвоРубрика: проиcшествия
08.11.2019 20:18
фото из архива сиб.фм
Пассажирам рейса “Новосибирск — Краснодар” сегодня пришлось пережить шок в Толмачёво; борт не поднялся в воздух даже с третьей попытки.
Боинг-737 авиакомпании S7 сегодня, 8 ноября, не смог взлететь из аэропорта Толмачёво. Технические неполадки обнаружились в момент первой попытки поднять судно в воздух. Однако лайнер не взлетел ни со второй, ни с третьей попытки. После этого пассажирам предложили вернуться в стерильную зону.
“Задержка рейса полтора часа”, — рассказали Сиб.фм в справочной аэропорта.
“Авиакомпания S7 прислала другой самолёт и пассажиры отправились в Краснодар. Сейчас специалисты устанавливают причину технической неисправности самолёта”, — рассказал Сиб.фм источник в технической службе аэропорта.
Напомним, в конце октября авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100.
Татьяна Картавых
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