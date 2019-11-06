Боинг трижды не смог взлететь из Толмачёво

фото из архива сиб.фм

Пассажирам рейса “Новосибирск — Краснодар” сегодня пришлось пережить шок в Толмачёво; борт не поднялся в воздух даже с третьей попытки.

Боинг-737 авиакомпании S7 сегодня, 8 ноября, не смог взлететь из аэропорта Толмачёво. Технические неполадки обнаружились в момент первой попытки поднять судно в воздух. Однако лайнер не взлетел ни со второй, ни с третьей попытки. После этого пассажирам предложили вернуться в стерильную зону.

“Задержка рейса полтора часа”, — рассказали Сиб.фм в справочной аэропорта.

“Авиакомпания S7 прислала другой самолёт и пассажиры отправились в Краснодар. Сейчас специалисты устанавливают причину технической неисправности самолёта”, — рассказал Сиб.фм источник в технической службе аэропорта.

Напомним, в конце октября авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100.