Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату

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Наталья Пинус, член городского совета Новосибирска, выступила за то, чтобы депутаты работали не на безвозмездной основе, а за зарплату; по мнению члена горсовета, это благотворно скажется на КПД депутатов и снизит процент представителей бизнеса во власти.

Вопрос о необходимости платить зарплату депутатам подняла член горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Она полагает, что для качественного исполнения своих обязанностей народный избранник должен посвящать наказам избирателей много времени. И такая деятельность должна быть оплачиваемой. Об этом Пинус написала на своей странице в Facebook.

«Да, действительно, я вижу в этом проблему, которая препятствует вхождению в состав городского парламента лидеров, готовых отстаивать интересы горожан. Что касается лично меня, то я могу позволить себе не получать доход от своей работы только потому, что нашу семью "кормит" мой муж. Но, согласитесь, не у всех такая ситуация», – объяснила депутат.

Пинус считает, что отсутствие зарплаты даёт возможность заходить в депутатский корпус только тем, кто имеет доход от бизнеса, партии или политического движения.

«Мой опыт наблюдения за горсоветом показывает, что такой доход – это зависимость, которая не всегда позволяет депутатам работать в интересах горожан. Я считаю, депутаты больших городов могут и должны получать за свою работу зарплату, потому что работы у депутата реально много, если делать её хорошо», – написала Наталья Пинус.

Депутат отметила, что выплата зарплат депутатам должна производиться из бюджета. Однако эти траты «окупят себя», потому что избранники станут трудиться без отрыва на другую, оплачиваемую деятельность.

Напомним, в сентябре между депутатом горсовета Новосибирска Дмитрием Дамаевым и работником администрации Первомайского района Алексеем Михайловым произошёл конфликт, после которого чиновник попал в больницу.