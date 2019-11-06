Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

В Законодательном собрании региона состоялись публичные слушания по законопроекту об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; почти все участники были единогласны во мнении, что нужно искать варианты по увеличению доходной части.

На этой неделе в региональном парламенте состоялось публичное обсуждение главного финансового документа на предстоящий трёхлетний период. По словам председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, в прошлые годы ко второму чтению законопроекта вносилось до 300 поправок.

«Сегодня мы традиционно проводим публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на предстоящее трёхлетие. Нам всем предстоит большая работа. Мы стали больше обращать внимание не только на расходную часть, чем в большинстве своем раньше занимались, – сколько куда направить. И сегодня предлагаю всем присутствующим подумать над тем, как увеличить доходную часть бюджета, а не только о том, как деньги потратить. Надеюсь, будет основательный разговор, прозвучат профессиональные замечания», – сказал Андрей Шимкив.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Владимир Знатков также отметил, что в правительстве региона ждут предложений не только по приоритетным расходам, но и по тому, как увеличить доходную часть.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в своём докладе обозначил, как был сформирован проект бюджета на ближайшие три года. При этом он отметил, что документ был рассчитан в соответствии с консервативным сценарием социально-экономического развития региона.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, проект бюджета уже получил положительное заключение со стороны Министерства финансов России.

Согласно прогнозу, доходы бюджета Новосибирской области в 2020 году составят 172,8 миллиарда рублей. При этом ожидается, что собственные доходы составят 10,505 млрд рублей. Это связано с ростом промышленного производства и торговли, инвестиций в основной капитал и начисленной заработной платы. Ещё одним фактором, влияющим на рост доходной части бюджета, является изменение налогового и бюджетного федерального и регионального законодательства. Они вступают в силу с 1 января 2020 года. Прежде всего увеличивается норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет области, ставки по акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты, повышается региональный коэффициента рынка труда. Из федерального бюджета через трансферты в 2020 году поступят 32,8 млрд рублей. Это на 2,5 млрд выше уровня 2019 года.

Расходная часть бюджета составит 177,5 млрд рублей. На 2021 и 2022 годы расходы составят почти 177 млрд и 186,5 млрд рублей.

«Расходы, которые обеспечены за счёт целевых трансфертов из федерального бюджета, составляют всего 14 % от общей расходной части. Это около 25 млрд рублей. А большая часть – 86 % или 152 млрд рублей – это расходы, которые мы финансируем благодаря налоговой отдаче нашей экономики», – подчеркнул министр.

Виталий Голубенко подчеркнул, что в отраслевой структуре межбюджетных субсидий почти 3,9 млрд рублей предназначены для строительства крупных объектов на территории области: ледовая арена 1,4 – млрд, перинатальный центр – 1,8 млрд, завершение волейбольного центра – 550 миллионов. Также в межбюджетных субсидиях 6,3 млрд предусмотрены на софинансирование объектов социальной сферы.

«Рост наших обязательств составляет к показателю 2019 года плюс 21 %. Основной прирост, конечно, связан со строительством крупных знаковых объектов. Вместе с тем в этом объёме ресурсов на софинансирование мы сохраняем резервы на тот случай, если ко второму чтению будут приняты решения о предоставлении из федерального бюджета нашему региону дополнительной субсидийной поддержки. Мы должны будем подкреплять эти ресурсы нашими ассигнованиями для выполнения условий софинансирования», – отметил Виталий Голубенко.

При этом по ряду расходных показателей, таким как дорожное хозяйство, благоустройство, образование и культура, физическая культура и спорт, социальная поддержка населения Новосибирская область превышает средние общероссийские показатели.

«Такая ситуация на сегодняшний день имеет место во всех регионах с высокой обеспеченностью бюджета собственными доходами. Как я уже отмечал, в 177 млрд рублей у нас 86 % обеспечено нашими собственными ресурсами. По этой же причине такие регионы не могут в значительной степени объективно рассчитывать на дотационную поддержку из федерального бюджета для решения своих задач развития. Вызовом для таких регионов является развитие перспективной экономики, созидательной инвестиционной активности, внедрение новых технологий как в социальных услугах, так и в управлении территорией в целом», – подчеркнул министр.

Обсуждение проекта областного бюджета открыл глава рабочего посёлка Кольцово Николай Красников. Он отметил рост культуры бюджетной работы при формировании как регионального, так и муниципальных бюджетов.

«Нас, муниципалов, радует тренд, который наметился в последние годы по передаче налогов. Уже говорили об упрощёнке и передаче части транспортного налога. Даже сегодня прозвучали возможные пропорции по НДФЛ – гибко смотреть. Это хорошо, поскольку реальное наполнение бюджета нижнего звена, наверное, добавит реальной активности. Думаю, здесь мы правильно движемся, и нужно над этим работать», – убеждён глава Кольцова.

По словам ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления Александра Новикова, в проекте бюджета не хватает амбиций. Тем не менее, предложил принять представленный проект бюджета «за основу».

Экономист отметил, что экономика России строится по модели роста экономики на основе предложения, начиная с 2013 года. Её главная черта – снижение роли государства в экономике. При этом экономика Новосибирской области продолжает развиваться по модели спроса, где главный источник финансирования – бюджет.

«Новосибирская область поддерживает модель роста федерального правительства или имеет собственный путь развития? Следует рассчитать бюджет на основе Стратегии развития Новосибирской области. Тогда, возможно, приоритеты в бюджете сместятся», – отметил Александр Новиков.

Глава Колыванского района Евгений Артюхов оценил проект бюджета с позиций территорий. Он подробно проанализировал доходные статьи районного бюджета.

«Объём бюджетных ассигнований на трехлетний период более 1 миллиарда рублей, что позволит обеспечить необходимую жизнедеятельность района. Таким образом в проекте бюджета реализованы основные направления бюджетной политики Новосибирской области на ближайшую перспективу, что дает новый импульс развития в целом области и, в том числе, Колыванскому району», – завершил глава.

Председатель Совета депутатов Чулымского района Владимир Клевцов оценил проект бюджета как «позитивный».

По словам председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, чаще всего предложения, возникающие во время публичных слушаний, затем превращаются в поправки для дальнейших обсуждений и принятия решений.

«Проект бюджета рассмотрят на своих заседаниях все комитеты Законодательного собрания. 14 ноября – заседание нашего, бюджетного, комитета. 21 ноября проект бюджета в первом чтении рассмотрит сессия Законодательного собрания», – подытожил Александр Морозов.

Напомним, в середине августа заксобрание выступило с инициативой поддержать военно-спортивные лагеря.