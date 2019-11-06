Дети погибли в пожаре под Новосибирском

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Дети погибли в пожаре под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
08.11.2019 11:13
фото с сайта pixabay.com
В Венгеровском районе загорелся частный дом; из-за огня обрушилась крыша здания.
Маленькие дети погибли в пожаре в деревне Красноярке Новосибирской области. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Вчера вечером на место происшествия прибыли семь человек и три единицы техники. В процессе горения произошло обрушение крыши. Полностью потушить пожар удалось лишь в 3:45. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание электропроводки», – отметили в ведомстве.
При разборе завалов пожарные обнаружили тела детей: пятилетнего мальчика и четырёхлетней девочки. Они находились дома без родителей.
Напомним, 6 ноября мужчина погиб в пожаре в Новосибирске.
Никита Минин
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