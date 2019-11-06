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Дети погибли в пожаре под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

08.11.2019 11:13

фото с сайта pixabay.com

В Венгеровском районе загорелся частный дом; из-за огня обрушилась крыша здания.

Маленькие дети погибли в пожаре в деревне Красноярке Новосибирской области. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вчера вечером на место происшествия прибыли семь человек и три единицы техники. В процессе горения произошло обрушение крыши. Полностью потушить пожар удалось лишь в 3:45. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание электропроводки», – отметили в ведомстве.

При разборе завалов пожарные обнаружили тела детей: пятилетнего мальчика и четырёхлетней девочки. Они находились дома без родителей. 

Напомним, 6 ноября мужчина погиб в пожаре в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: пожар погибли дети Новосибирск

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Дети погибли в пожаре под Новосибирском

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Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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