«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под Новосибирском

Фото АСТ-54

Пожар начался из-за возгорания автомобиля; пламя быстро перебросилось на всё здание.

Автомастерская сгорела в Красноозёрском районе Новосибирской области сегодня, 8 ноября. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщают очевидцы, в происшествии никто не пострадал.

По словам очевидца пожара, возгорание после взрыва машины началось настолько быстро, что спасти имущество не удалось — сгорел автомобиль и мотоцикл. Пламя также уничтожило ближайший магазин. На месте происшествия работали три пожарных расчёта. Причины пожара выясняются.

Напомним, сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском.