«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под Новосибирском

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«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
08.11.2019 19:19
Фото АСТ-54
Пожар начался из-за возгорания автомобиля; пламя быстро перебросилось на всё здание.
Автомастерская сгорела в Красноозёрском районе Новосибирской области сегодня, 8 ноября. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщают очевидцы, в происшествии никто не пострадал.
По словам очевидца пожара, возгорание после взрыва машины началось настолько быстро, что спасти имущество не удалось — сгорел автомобиль и мотоцикл. Пламя также уничтожило ближайший магазин. На месте происшествия работали три пожарных расчёта. Причины пожара выясняются.
Напомним, сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском.
Эмиль Фукс
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Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
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