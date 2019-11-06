Имеют ли право иностранцы на бесплатную медицинскую помощь в России?

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В экстренной ситуации медики не откажут в лечении человеку, даже если у него нет российского паспорта.

На основании ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Закон N 323-ФЗ) каждый имеет право на медицинскую помощь.

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется правительством Российской Федерации. Постановлением правительства РФ от 06.03.2013 N 186 утверждены Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации.

Так, медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации, оказывается любыми медицинскими организациями.

Для получения медицинской помощи на бесплатной основе иностранный гражданин должен быть застрахован в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Однако из этого правила есть следующие исключения: медицинская помощь оказывается бесплатно иностранным гражданам в экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Также иностранные граждане вправе получить бесплатно в государственных и муниципальных медицинских учреждениях скорую, в том числе, скорую специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (или) договорами в сфере обязательного медицинского страхования.

Таким образом, для получения медицинской помощи в РФ бесплатно иностранный гражданин должен быть застрахован по договору обязательного либо добровольного медицинского страхования. При отсутствии у него страхования он имеет право на бесплатную экстренную помощь в случае угрозы для жизни. В остальных случаях (в неотложной и плановой форме) иностранный гражданин может получить медицинскую помощь только на возмездной основе.



Юлия Стибикина

директор ООО ЮК «Стибикина и Партнеры» Автор