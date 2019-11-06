Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Конфликт разгорелся в одном из дворов Новосибирска между двумя группами мужчин; напуганные жители вызвали полицию.

Снимки вечернего инцидента во дворе дома на улице Фрунзе в Новосибирске появились в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» 7 ноября. На кадрах видно, что несколько человек лежат на асфальте лицом вниз, рядом стоят автомобили полиции.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного около 20:00. Граждане жаловались на перепалку под окнами дома.

«На место выехали сотрудники, которые выяснили, что между двумя группами возник конфликт. Дальнейшее развитие конфликта было пресечено. Никто не пострадал», – уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что сейчас стражи порядка выясняют причины инцидента.

В комментариях к новости в паблике новосибирцы делятся впечатлениями от увиденного (далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

«Присутствовала на этом "мероприятии", зрелище не для слабонервных. Думала 90 — ые прошли...» – написала Ксюня Травина, уточнив, что «15 сотрудников ОМОНа она впервые видела в подъезде».

«Наверное, как в детском садике сончас, а эти ребятишки шумели, вот воспитатели приехали», – добавил Юрий Мартюшов.

Напомним, в октябре после перестрелке на Хилокском рынке в Новосибирске были задержаны несколько человек.