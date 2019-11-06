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Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

08.11.2019 10:09

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Конфликт разгорелся в одном из дворов Новосибирска между двумя группами мужчин; напуганные жители вызвали полицию. 

Снимки вечернего инцидента во дворе дома на улице Фрунзе в Новосибирске появились в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» 7 ноября. На кадрах видно, что несколько человек лежат на асфальте лицом вниз, рядом стоят автомобили полиции. 

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного около 20:00. Граждане жаловались на перепалку под окнами дома. 

«На место выехали сотрудники, которые выяснили, что между двумя группами возник конфликт. Дальнейшее развитие конфликта было пресечено. Никто не пострадал», – уточнили в ведомстве. 

Там также добавили, что сейчас стражи порядка выясняют причины инцидента.

В комментариях к новости в паблике новосибирцы делятся впечатлениями от увиденного (далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм). 

«Присутствовала на этом "мероприятии", зрелище не для слабонервных. Думала 90 — ые прошли...» – написала Ксюня Травина, уточнив, что «15 сотрудников ОМОНа она впервые видела в подъезде». 

«Наверное, как в детском садике сончас, а эти ребятишки шумели, вот воспитатели приехали», – добавил Юрий Мартюшов. 

Напомним, в октябре после перестрелке на Хилокском рынке в Новосибирске были задержаны несколько человек. 

 

Мария Машанова

Теги: полиция задержание Новосибирск

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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