«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов

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Обычные разговоры родителей с ребёнком по душам могут стать противоядием от суицидов и побегов из дома. Психолог из Новосибирска уверена – катализатором часто становится безразличие взрослых. Специально для Сиб.фм специалист прокомментировала причины трагедий с участием детей.

Троих подростков похоронили в Новосибирской области только за последний месяц. 17 октября счёты с жизнью свела десятиклассница – её нашли в школьном туалете. 27 октября в лесу Бердска полицейские обнаружили тело 14-летнего мальчишки, предположительно, он тоже наложил на себя руки. Сегодня региональный Следком подтвердил гибель ещё одной девочки в Первомайском районе. По данным местных СМИ, она училась в пятом классе, однако правоохранители не разглашают подробности.

Почему такие трагедии стали происходить с пугающей частотой и можно ли было предвидеть надвигающуюся беду – об этом Сиб.фм спросил врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук, гипнотерапевта, психолога Татьяну Ефанову.

– Есть ли какое-то профессиональное объяснение растущему числу детских суицидов? Кроме того, что дети много играют в агрессивные компьютерные стрелялки и смотрят «ужастики» по ТВ?

⁃ Должна сказать, что негативное влияние гаджетов, как бы занудно это ни звучало, очень велико. Поэтому исключать этот фактор нельзя. Но действует он, конечно, не сам по себе. Влияние смартфонов, а, вернее, контента, который из них исходит, накладывается на нездоровую «почву». В последние 15-20 лет в России около 60 % беременностей и родов протекают с патологиями, что сказывается на развитии мозга ребёнка. У малыша на самых ранних стадиях формируется высокая подверженность негативным влияниям окружающего мира, высокая возбудимость. И когда ему в руки попадает мобильный телефон или планшет, яркие картинки и видеоролики «работают» не только, как говорится, на расширение кругозора, но и на формирование агрессии. Агрессии как к окружающим, чаще всего, – беззащитным животным, так и к себе.

⁃ Смартфонами играют почти все дети, но не все проявляют жестокость.

⁃ Совершенно верно. Как я уже говорила, очень важно, в какую почву падает семя. Если ребёнок видит, что вечером папа поднимает руку на маму, а утром все пьют чай за общим столом как ни в чём не бывало, он начинает воспринимать происходящее как норму. Когда дома кричат, бросают предметы, хлопают дверями – это верный путь к формированию «больной» личности. Или бывает, папа поругался с мамой и ушёл, неделю его не было. Когда же отец вернулся, случился настоящий праздник – цветы, сладости, застолье. Наивно полагать, что ребёнок запомнит только хорошее. Он может считать ситуацию совсем по-другому: хочешь «уколоть» маму – пропади, зато когда ты вернёшься, будешь самым хорошим и любимым.

⁃ Полностью оградить ребёнка от реальности невозможно. Как бы родители ни старались, малыш всё равно будет видеть конфликты и делать из них выводы.

⁃ Конечно, создавать тепличные условия – тоже неправильно.

Правильно – видеть в ребёнке не «несмышлёного» малыша, а полноценную личность, которая всё видит, понимает, анализирует.

Редкие пары устраивают семейные скандалы на лестничной клетке в подъезде, а дома, при маленьком сыне или дочери, – запросто. И это – ошибка.

⁃ Получается, зачатки суицидального поведения появляются у ребёнка ещё в утробе матери, потом усугубляются под воздействием гаджетов и семейных конфликтов, и до трагедии – рукой подать?

⁃ В большинстве семей трагедий не происходит. Если проанализировать истории с гибелью детей, которые решаются уйти из жизни, то почти везде можно увидеть сходный сценарий. Он, к сожалению, заключается в том, что родители не дружат со своими детьми, между ними нет тёплых, доверительных отношений. Понятно, что современные мамы и папы вынуждены по 12 часов проводить на работе, потом – ужин, уборка, другие домашние хлопоты. Тут не до бесед с ребёнком. Кажется, что на это просто не остаётся времени. Вместо того, чтобы спросить сына, почему он перестал ходить на хоккей, родители покупают ему бутсы и отправляют на футбол. А когда дочь говорит, что, допустим, все девочки в классе ходят с розовыми волосами и ей тоже так надо, мамы отвечают: «только через мой труп», думая, что проблема решена. На самом деле – нет.

Что-то категорически запрещать, не разбираясь, равно как и следовать всем прихотям ребенка, неправильно. В первом случае дети перестают видеть в старших друзей, во втором – начинают чувствовать себя баловнями судьбы, которым можно всё. Такими методами родители просто гримируют проблемы.

Это всё равно что на стол с крошками постелить скатерть – будет красиво, но дискомфортно.

⁃ То есть нужно разговаривать?

⁃ Обязательно! Много, часто, каждый день. Не формально спрашивать, как день прошёл, а выяснять, почему пошли гулять с Мишей, а не с Лешей? Может, потому что поругались? Или, может, у Миши были проблемы, и сын решил его поддержать. Необходимо слушать и слышать ребёнка.

Здесь ещё очень важно как можно раньше создать доверительные отношения со своим чадом. Дети не должны бояться рассказывать родителям о своих проблемах. Обижают в школе – пришёл домой и рассказал родителям, не опасаясь, что отец назовёт «слабаком» и начнёт стыдить, а мать скажет что-то в духе: «Мог бы и сдачу дать». Или, например, несчастная любовь у девочки. Почему не поговорить об этом с мамой? Потому что мама а) никогда не интересуется этим вопросом у дочери, и б) мама однажды категорично заявила, что «убьёт, если узнает, что дочь с кем-то по подъездам обжимается».

Из-за отсутствия такого контакта, связи между самыми близкими, по сути, людьми и происходят трагедии. Ребёнку, особенно в подростковом возрасте, когда гормоны играют, обязательно нужен лидер, герой. В идеале это должны были родители, являющиеся для сына или дочери непререкаемым авторитетом. Если же маленький человек не находит такого лидера в маме или папе, он находит его в другом месте.

⁃ В социальных сетях?

⁃ Там в последнее время – чаще всего. Причём, к сожалению, лидеры из интернета нередко оказываются антигероями, пропагандирующими идеи суицидов, побегов из дома и прочих поступков, направленных на привлечение внимания.

⁃ А можно ли по каким-то признакам определить, что ребёнок готовится свести счёты с жизнью?

- Признаки, конечно, есть. Но, как правило, родители их не видят. Не замечают ни подавленного состояния, ни того, что подросток уже месяц мониторит страшные сайты, ни того, что у него не осталось школьных друзей. Всё это почему-то вскрывается лишь тогда, когда уже случилась трагедия. Поэтому я раз за разом повторяю: главное «противоядие» от детских суицидов, от побегов из дома – разговоры с детьми по душам.