Мэр Новосибирска уволил главного архитектора города

Лента новостейПредложить новость
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Мэр Новосибирска уволил главного архитектора городаРубрика: политика, общество
08.11.2019 12:53
фото Сиб.фм
Советник мэра Новосибирска Александр Ложкин может стать главным архитектором города; до последнего времени эту должность занимал Виктор Тимонов.
Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Виктор Тимонов покидает должность главного архитектора города Новосибирска. Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ», – написал градоначальник.
В приёмной Виктора Александровича корреспонденту Сиб.фм сообщили, что он находится в отпуске. Дата возвращения – неизвестна.
«Вчера мэр подписал документ о том, что Виктор Тимонов уволен в связи с выходом на пенсию. Решение о преемнике ещё не принято», – рассказал пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Глеб Черепанов.
По данным нескольких источников, главным архитектором города планируют назначить председателя художественного совета Александра Ложкина.
На момент публикации этой новости связаться с самим Александром Ложкиным корреспонденту Сиб.фм не удалось.
Напомним, в начале октября Анна Терешкова была назначена вице-мэром Новосибирска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Соболи пошли на Ш.Л.Ю.З.
Памятники, которые ставят против правил, оказывае...
«Штыки» и Сталин
Поклонники военных талантов Иосифа Сталина требуют установит...
Новый ЖК от СибирьИнвест - Тишина и комфорт в центре Новосибирска
Как жить в Новосибирске ...
Объехали проблемы
Чиновники посетили новосибирские долгострои и высказались...
Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни
Как это делается в Москве, Оттаве и во Франции
Новости по теме
Популярное