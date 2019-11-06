Мэр Новосибирска уволил главного архитектора города

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Советник мэра Новосибирска Александр Ложкин может стать главным архитектором города; до последнего времени эту должность занимал Виктор Тимонов.

Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Виктор Тимонов покидает должность главного архитектора города Новосибирска. Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ», – написал градоначальник.

В приёмной Виктора Александровича корреспонденту Сиб.фм сообщили, что он находится в отпуске. Дата возвращения – неизвестна.

«Вчера мэр подписал документ о том, что Виктор Тимонов уволен в связи с выходом на пенсию. Решение о преемнике ещё не принято», – рассказал пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Глеб Черепанов.

По данным нескольких источников, главным архитектором города планируют назначить председателя художественного совета Александра Ложкина.

На момент публикации этой новости связаться с самим Александром Ложкиным корреспонденту Сиб.фм не удалось.

Напомним, в начале октября Анна Терешкова была назначена вице-мэром Новосибирска.