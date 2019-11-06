Мэрия Новосибирска потратит 3 миллиарда из бюджета на борьбу с терроризмом

Фото с сайта мэрии Новосибирска

Мэр города утвердил муниципальную программу о ликвидации проявлений терроризма; программа рассчитана на 2020-2025 годы.

Мэрия Новосибирска потратит на борьбу с терроризмом около 3 миллиардов рублей из муниципального бюджета. Соответствующий документ опубликовали сегодня, 8 ноября, на сайте мэрии города. Мэр Новосибирска утвердил муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» ещё 5 ноября. В документе сказано, что Новосибирск — потенциальная цель для международного терроризма и террористов-одиночек.

"Город Новосибирск как крупный промышленный, научный и культурный центр является потенциальным объектом для проведения диверсионно-террористических атак как отечественными, так и зарубежными террористическими центрами, организациями, формированиями, группировками, группами, террористами-одиночками. Ситуация осложняется наличием в городе лиц, выезжавших за границу для участия в деятельности международных террористических организаций", — гласит постановление.

Программа будет действовать с 2020 по 2025 годы. За это время планируется потратить 2,9 миллиарда рублей на её реализацию.

Напомним, в середине октября росгвардейцы Новосибирской области обучали приёмам антитеррора китайских солдат.